Serie B, il Modena batte il Pescara e conquista il primato solitario

ROMA - La quinta giornata di campionato regala il primato in esclusiva al Modena. La squadra di Sottil batte il Pescara per 2-1 in rimonta grazie alle reti nella ripresa realizzate da Gliozzi e Sersanti. Continua il periodo negativo dell'Empoli che - nel derby toscano - si fa riprendere in extremis dalla Carrarese.

Il Modena batte il Pescara in rimonta

Il Modena batte il Pescara in rimonta e vola in testa alla classifica di Serie B. Primato in esclusiva per gli emiliani che sfruttano al meglio i pareggi di Palermo e Cesena per portarsi in vetta al campionato. La squadra allenata da Sottil va sotto nel primo tempo, con gli ospiti che trovano il vantaggio grazie alla rete di Olzer poco prima dell’intervallo. Nella ripresa il Pescara pareggia grazie a un calcio di rigore realizzato da Gliozzi e ribalta la situazione al 59’ con Sersanti.

Pari nel derby toscano tra Empoli e Carrarese

L’Empoli impatta con la Carrarese confermando il proprio momento negativo: due soli punti nelle ultime quattro partite, la classifica inizia a essere preoccupante. Gli ospiti passano in vantaggio dopo un quarto d’ora grazie alla rete di Zanon, i padroni di casa riportano il risultato in equilibrio poco prima dell’intervallo con Shpendi. I cambi sembrano premiare le scelte del tecnico Pagliuca; al 78’ Ceesay - subentrato dalla panchina - firma il raddoppio, ma a due minuti dal termine la Carrarese trova il pareggio grazie a Finotto.

