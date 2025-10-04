Serie B: il Palermo passa a La Spezia e scavalca in vetta il Frosinone, ko a Venezia. Prima gioia per il Bari

ROMA - Cambio in vetta alla Serie B, con tanti gol ed emozioni nelle partite della 7ª giornata andate in scena oggi (4 ottobre). Proprio in una di queste infatti il Palermo di Pippo Inzaghi ha battuto 2-1 a domicilio lo Spezia di Luca D'Angelo ed è salito così al comando della classifica (a +1 sul Frosinone caduto invece a Venezia e sul Modena, impegnato domani contro l'Entella in casa).

Il Palermo di Inzaghi passa a La Spezia e sale in vetta alla Serie B

Già pericoloso in avvio con Veroli su azione da corner (2') e con un colpo di testa di Le Douaron (8'), il Palermo al 'Picco' perde per infortunio il difensore Bani (dentro Diakité al 22') ma sblocca il risultato prima dell'intervallo (42'): cross di Palumbo, sfiora di testa Le Douaron e Pohjanpalo si avventa sul pallone, insaccando da dentro l'area piccola e festeggiando così il suo quarto gol in campionato. Al 58' è invece Pierozzi, di testa su sponda di Veroli in seguito a un corner, a firmare il raddoppio rosanero, ma lo Spezia torna a sperare nel finale quando Blin tocca il pallone in area con il braccio e concede ingenuamente un rigore ai liguri: la conclusione dal dischetto di Esposito viene neutralizzata da Joronen, ma sulla respinta del portiere nasce una mischia e alla fine arriva la sfortunata autorete di Giovane. Spinti dai propri di tifosi i padroni di casa cercano l'assalto ma invano: finisce 2-1 per il Palermo che vola in vetta.

Il Frosinone crolla a Venezia e perde la vetta

Prima sconfitta in campionato per il Frosinone di Alvini che crolla 3-0 al 'Penzo' contro il Venezia. Primo tempo dominato dai lagunari padroni di casa, trascinati da uno scatenato Yeboah: l'ecuadoriano prima confeziona un assist al bacio per il gol dell'1-0 messo a segno da Compagnon, poi al 16' sbaglia un calcio di rigore ma sulla ribattuta di Palmisani firma il suo primo gol in campionato. Nella ripresa arriva anche il gol di Casas (53') che chiude i giochi. I ciociari restano fermi a quota 14 (come il Modena che sfiderà l'Entella in posticipo), ora solamente a +2 sullo stesso Venezia (che sale a 12) e a -1 dal Palermo capolista.

Prima vittoria per il Bari: Moncini e Cerri 'ribaltano' il Padova

Primo successo stagionale per i biancorossi, vittoriosi 2-1 in rimonta sul neopromosso Padova. I padroni di casa vanno sotto al 50' quando Bortolussi, su assist di Capelli, gela il 'San Nicola'. Il Bari annaspa ma il suo portiere- l'ex Frosinone Cerofolini - lo tiene a galla, respingendo due inzuccate dello scatenato Bortolussi in un solo minuto. La partita sembra decisa ma l'inerzia cambia radicalmente al 69' quando Capelli atterra Moncini solo davanti a Fortin: rosso diretto e calcio di rigore che lo stesso Moncini trasforma. Il Bari ci crede e in superiorità numerica riesce anche il clamoroso sorpasso: è l'84' quando Dorval scambia corto con Castrovilli e crossa da sinistra per Cerri che insacca di testa sotto misura. I 'galletti' salgono a 6 punti, i veneti restano fermi a 8.

