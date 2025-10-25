Serie B, Zilli illude il Frosinone: solo pari con la Samp. Ok Monza e Cesena, tonfo Avellino

GENOVA - Si chiude in parità il big match della nona giornata di Serie B . Al 'Ferraris' di Genova, Sampdoria e Frosinone si dividono la posta in palio: al gol di Zilli nel primo tempo (38'), imbeccato da Calò , risponde Coda nella ripresa (69') su assist di Ioannou . Occasione sprecata per gli ospiti: la squadra di Alvini rallenta infatti la sua corsa, fallendo l'aggancio al secondo posto. I giallazzurri raggiungono quota 15 mentre i blucerchiati (debutto in panchina per il nuovo tecnico, Angelo Gregucci ) lasciano, almeno momentaneamente, l'ultimo posto e salgono a 6 punti.

Shpendi lancia il Cesena, tris Monza alla Reggiana

Alle spalle del Modena capolista ci sono, al momento, Cesena e Monza. I bianconeri di Mignani espugnano il 'Druso' di Bolzano con il gol di Shpendi (31'). Bene anche i brianzoli di mister Bianco, avanti al 2' con Dany Mota contro la Reggiana. La formazione di Dionigi non ci sta e ristabilisce la parità al 13' con Novakovic. Il portoghese del Monza è però scatenato: al 25' serve l'assist per il 2-1 di Izzo poi, al 43', mette a segno la sua personale doppietta per il 3-1 finale.

