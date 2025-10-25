Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Serie B, Zilli illude il Frosinone: solo pari con la Samp. Ok Monza e Cesena, tonfo Avellino© LAPRESSE

Serie B, Zilli illude il Frosinone: solo pari con la Samp. Ok Monza e Cesena, tonfo Avellino

Coda rallenta la corsa della squadra di Alvini (1-1). Mota trascina Bianco contro la Reggiana (3-1), Shpendi lancia Mignani a Bolzano con il Sudtirol (1-0). Colpaccio Spezia al 'Partenio': che poker!
TagsSerie B

GENOVA - Si chiude in parità il big match della nona giornata di Serie B. Al 'Ferraris' di Genova, Sampdoria e Frosinone si dividono la posta in palio: al gol di Zilli nel primo tempo (38'), imbeccato da Calò, risponde Coda nella ripresa (69') su assist di Ioannou. Occasione sprecata per gli ospiti: la squadra di Alvini rallenta infatti la sua corsa, fallendo l'aggancio al secondo posto. I giallazzurri raggiungono quota 15 mentre i blucerchiati (debutto in panchina per il nuovo tecnico, Angelo Gregucci) lasciano, almeno momentaneamente, l'ultimo posto e salgono a 6 punti.

Sampdoria-Frosinone 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Shpendi lancia il Cesena, tris Monza alla Reggiana

Alle spalle del Modena capolista ci sono, al momento, Cesena e Monza. I bianconeri di Mignani espugnano il 'Druso' di Bolzano con il gol di Shpendi (31'). Bene anche i brianzoli di mister Bianco, avanti al 2' con Dany Mota contro la Reggiana. La formazione di Dionigi non ci sta e ristabilisce la parità al 13' con Novakovic. Il portoghese del Monza è però scatenato: al 25' serve l'assist per il 2-1 di Izzo poi, al 43', mette a segno la sua personale doppietta per il 3-1 finale.

Sudtirol-Cesena 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Monza-Reggiana 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Poker Spezia ad Avellino, pari tra Virtus Entella e Pescara

Clamorosa prova di forza dello Spezia che travolge 4-0 l'Avellino al 'Partenio'. I padroni di casa, in dieci al tramonto del primo tempo (rosso a Palmiero), crollano nella ripresa: Aurelio (63'), Vlahovic (82'), Vignali (85') e Di Serio (90') firmano la prima vittoria stagionale dei bianconeri di mister D'Angelo che salgono a quota 6. I 'Lupi' restano invece inchiodati a 12 punti, a pari merito con la Reggiana. Termina invece in parità, 1-1, la sfida tra Virtus Entella (10 punti, gli stessi di Sudtirol ed Empoli) e Pescara (7): al gol degli ospiti, messo a segno da Di Nardo (73'), risponde Tiritiello in pieno recupero (93').

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

GENOVA - Si chiude in parità il big match della nona giornata di Serie B. Al 'Ferraris' di Genova, Sampdoria e Frosinone si dividono la posta in palio: al gol di Zilli nel primo tempo (38'), imbeccato da Calò, risponde Coda nella ripresa (69') su assist di Ioannou. Occasione sprecata per gli ospiti: la squadra di Alvini rallenta infatti la sua corsa, fallendo l'aggancio al secondo posto. I giallazzurri raggiungono quota 15 mentre i blucerchiati (debutto in panchina per il nuovo tecnico, Angelo Gregucci) lasciano, almeno momentaneamente, l'ultimo posto e salgono a 6 punti.

Sampdoria-Frosinone 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Shpendi lancia il Cesena, tris Monza alla Reggiana

Alle spalle del Modena capolista ci sono, al momento, Cesena e Monza. I bianconeri di Mignani espugnano il 'Druso' di Bolzano con il gol di Shpendi (31'). Bene anche i brianzoli di mister Bianco, avanti al 2' con Dany Mota contro la Reggiana. La formazione di Dionigi non ci sta e ristabilisce la parità al 13' con Novakovic. Il portoghese del Monza è però scatenato: al 25' serve l'assist per il 2-1 di Izzo poi, al 43', mette a segno la sua personale doppietta per il 3-1 finale.

Sudtirol-Cesena 0-1: cronaca, tabellino e statistiche

Monza-Reggiana 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Serie B, il calendarioSerie B, la classifica
1
Serie B, Zilli illude il Frosinone: solo pari con la Samp. Ok Monza e Cesena, tonfo Avellino
2
Poker Spezia ad Avellino, pari tra Virtus Entella e Pescara