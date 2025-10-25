Serie B, Zilli illude il Frosinone: solo pari con la Samp. Ok Monza e Cesena, tonfo Avellino
GENOVA - Si chiude in parità il big match della nona giornata di Serie B. Al 'Ferraris' di Genova, Sampdoria e Frosinone si dividono la posta in palio: al gol di Zilli nel primo tempo (38'), imbeccato da Calò, risponde Coda nella ripresa (69') su assist di Ioannou. Occasione sprecata per gli ospiti: la squadra di Alvini rallenta infatti la sua corsa, fallendo l'aggancio al secondo posto. I giallazzurri raggiungono quota 15 mentre i blucerchiati (debutto in panchina per il nuovo tecnico, Angelo Gregucci) lasciano, almeno momentaneamente, l'ultimo posto e salgono a 6 punti.
Sampdoria-Frosinone 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
Shpendi lancia il Cesena, tris Monza alla Reggiana
Alle spalle del Modena capolista ci sono, al momento, Cesena e Monza. I bianconeri di Mignani espugnano il 'Druso' di Bolzano con il gol di Shpendi (31'). Bene anche i brianzoli di mister Bianco, avanti al 2' con Dany Mota contro la Reggiana. La formazione di Dionigi non ci sta e ristabilisce la parità al 13' con Novakovic. Il portoghese del Monza è però scatenato: al 25' serve l'assist per il 2-1 di Izzo poi, al 43', mette a segno la sua personale doppietta per il 3-1 finale.
Sudtirol-Cesena 0-1: cronaca, tabellino e statistiche
Monza-Reggiana 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Poker Spezia ad Avellino, pari tra Virtus Entella e Pescara
Clamorosa prova di forza dello Spezia che travolge 4-0 l'Avellino al 'Partenio'. I padroni di casa, in dieci al tramonto del primo tempo (rosso a Palmiero), crollano nella ripresa: Aurelio (63'), Vlahovic (82'), Vignali (85') e Di Serio (90') firmano la prima vittoria stagionale dei bianconeri di mister D'Angelo che salgono a quota 6. I 'Lupi' restano invece inchiodati a 12 punti, a pari merito con la Reggiana. Termina invece in parità, 1-1, la sfida tra Virtus Entella (10 punti, gli stessi di Sudtirol ed Empoli) e Pescara (7): al gol degli ospiti, messo a segno da Di Nardo (73'), risponde Tiritiello in pieno recupero (93').
Avellino-Spezia 0-4: cronaca, tabellino e statistiche
Virtus Entella-Pescara 1-1: cronaca, tabellino e statistiche
