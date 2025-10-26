Serie B, Padova e Juve Stabia danno spettacolo: 2-2 all'Euganeo

PADOVA - Si apre con uno spettacolare 2-2 tra Padova e Juve Stabia la domenica della nona giornata di Serie B. Allo stadio 'Euganeo', i biancoscudati padroni di casa e le 'vespe' si dividono la posta in palio. Dopo una prima parte di gara di marca stabiese, con gli ospiti che sfiorano il gol al 12' con Mosti, la cui conclusione si stampa sulla traversa, arriva la veemente reazione del Padova che, al primo affondo, trova il gol del vantaggio: Ghiglione calcia in area, trovando il braccio di Piscopo a respingere la sua conclusione. L'arbitro lascia correre, ma dopo essere stato richiamato dal Var, rivede l'azione e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Bortolussi segna l'1-0 al 17'. La Juve Stabia non accusa il colpo e al 46' trova il meritato pareggio con il neoentrato Cacciamanni (in campo dal 25' al posto di Piscopo) che fugge a campo aperto, resiste a Faedo e Ghiglione e firma l'1-1.