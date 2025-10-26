Serie B, Padova e Juve Stabia danno spettacolo: 2-2 all'Euganeo
PADOVA - Si apre con uno spettacolare 2-2 tra Padova e Juve Stabia la domenica della nona giornata di Serie B. Allo stadio 'Euganeo', i biancoscudati padroni di casa e le 'vespe' si dividono la posta in palio. Dopo una prima parte di gara di marca stabiese, con gli ospiti che sfiorano il gol al 12' con Mosti, la cui conclusione si stampa sulla traversa, arriva la veemente reazione del Padova che, al primo affondo, trova il gol del vantaggio: Ghiglione calcia in area, trovando il braccio di Piscopo a respingere la sua conclusione. L'arbitro lascia correre, ma dopo essere stato richiamato dal Var, rivede l'azione e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Bortolussi segna l'1-0 al 17'. La Juve Stabia non accusa il colpo e al 46' trova il meritato pareggio con il neoentrato Cacciamanni (in campo dal 25' al posto di Piscopo) che fugge a campo aperto, resiste a Faedo e Ghiglione e firma l'1-1.
Padova e Juve Stabia danno spettacolo anche nel secondo tempo: finisce 2-2 all'Euganeo
Nella ripresa il tecnico del Padova Andreoletti cambia addirittura tre uomini per dare una scossa ai suoi, ma la Juve Stabia continua a mettere sotto i padroni di casa e passa in vantaggio al 68'. Un'incertezza difensiva dei padroni di casa permette a De Pieri (talento scuola Inter) di sfruttare l'assist di Candellone e segnare a porta sguarnita. A quel punto il Padova reagisce e pareggia dopo al 73' ancora grazie a uno straordinario Bortolussi, che scatta sul filo del fuorigioco sul filtrante di Fusi e supera il portiere con uno scavetto per il 2-2 finale. La Juve Stabia di Abate aggancia la Carrarese al sesto posto, a quota 14 punti e a +2 sul Padova che si porta a 12, a pari merito con Reggiana e Avellino.
Padova-Juve Stabia 2-2: cronaca, tabellino e statistiche