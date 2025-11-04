Juve Stabia-Bari, data e orario del recupero di Serie B
Ora è ufficiale: Juve Stabia-Bari si recupererà il prossimo 4 dicembre alle ore 19:30 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia. La partita, valida per la 10a giornata del campionato di Serie B, era stata rinviata "a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia S.r.l.".
"La S.S. Juve Stabia 1907 - si legge nella nota ufficiale del club gialloblù - comunica che, con il Comunicato Ufficiale n. 54, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha disposto il recupero della gara Juve Stabia – Bari, valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie BKT e inizialmente programmata per mercoledì 29 ottobre alle ore 20:30. La partita verrà recuperata giovedì 4 dicembre alle ore 19:30".