Serie B, l'Avellino crolla a Cesena: tris dei romagnoli, rigore contestato
Serie B, dodicesima giornata: quarta sconfitta in campionato per l'Avellino, che cade all'Orogel Stadium Dino Manuzzi contro il Cesena: 3-0. Partono bene i biancoverdi ma la partita cambia dopo il 20'. Prime avvisaglie dei padroni di casa dalle parti di Fontanarosa con un colpo di testa di Francesconi. I romagnoli passano in vantaggio al 27': cross sbagliato da Sounas, i bianconeri ripartono con Shpendi, tocco per Ciervo, che si accentra e dalla linea dell'area di rigore lascia partire un sinistro a giro che si infila all'incrocio dei pali, forse anche grazie a una deviazione di Palmiero. Alla mezz'ora problemi muscolari per Simic, che fa posto a Rigione al debutto stagionale. Al 44' flipper in area biancoverde sugli sviluppi di un corner, il pallone schizza sul palo dopo essere stato colpito proprio da Rigione, che rischia l'autogol. Finale in crescendo del Cesena, che raddoppia prima dell'intervallo con un rigore contestato, concesso dopo revisione al monitor di Maresca per una trattenuta di Rigione su Zaro. Dal dischetto si presenta Shpendi, che spiazza Daffara: 2-0 al 50'.
Biancolino passa al 4-2-3-1, ma Blesa chiude i conti: Cesena-Avellino 3-0
Si riparte, Biancolino manda in campo Russo e Tutino per Besaggio e Crespi e passa al 4-2-3-1. Al 51' è però il Cesena a segnare ancora con un contropiede condotto e concluso da Blesa. Missori manca l'opportunità per accorciare le distanze al 61', Sounas impegna Klinsmann al 63', ma nel finale è Castagnetti con una botta dalla distanza a sfiorare il 4-0. Dalle 17:15 si gioca Pescara-Monza.