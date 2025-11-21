Catanzaro, pari beffa: 3-3 in extremis per il Pescara del nuovo tecnico Gorgone

Catanzaro-Pescara 3-3: cronaca, statistiche e tabellino

Le mosse di Aquilani e Gorgone

Il tecnico dei padroni di casa deve fare a meno degli infortunati Di Francesco, Nuamah, Pompetti e Verrengia, lista a cui si è aggiunto anche Cassandro: dietro c'è D'Alessandro a sostituirlo. C'è poi un secondo cambio rispetto al ko di Empoli: fiducia a Oudin sulla trequarti al posto di Buglio, per supportare con Cissè capitan Iemmello nel 3-4-2-1. Sono ben quattro invece i cambi di Gorgone, che si affida al 3-5-2: in difesa c'è la sorpresa Gravillon a completare la linea insieme a Brosco e Corbo. A centrocampo e sulla trequarti i maggiori cambiamenti: fuori Meazza, Corazza e Caligara con Squizzato a fare da play al fianco di Dagasso, mentre Tonin viene 'ripescato' per fare coppia con Di Nardo. Sempre fuori per infortunio invece Kraja, Merola, Okwonkwo, Olzer, Pellacani e Tsadjout.

Pescara avanti all'intervallo

La gara si mette subito in discesa per il Pescara, nonostante il cambio obbligato causato dall'infortunio muscolare di Olivieri (dentro Corazza al 9'), perché al 10' trova il gol: Di Nardo scambia con Tonin e infila poi Pigliatelli in uscita. Al 18' va vicino al bis Tonin, ma il Catanzaro torna a galla dura al 21': bello spunto di Cissè sulla sinistra e cross per Brighenti, che di tacco fa 1-1. I calabresi continuano a spingere alla caccia del raddoppio, ma prima dell'intervallo sono ancora gli abruzzesi a passare: conclusione da fuori di Dagasso respinta da Pigliacelli e Corazza segna in tap-in (37').

Il Catanzaro rimonta, poi il 3-3 beffa al 93'

Feroce però, dopo l'intervallo, la reazione dei giallorossi che pareggiano subito grazie a una doppia mossa di Aquilani: fuori Di Chiara e Oudin per fare spazio a Frosinini e Pittarello: sul cross di Cissé è il primo a impegnare di testa Desplanches, con il secondo poi freddo a fare 2-2 in tap-in (47'). Il Catanzaro ora vuole vincerla e viene 'premiato' da un'altra sostituzione: al 72' entra Buso (al posto di Cissè) ed è proprio lui a firmare il sorpasso con uno splendido destro a giro (82'). Sembra fatta ma il Pescara non ci sta e al 93' la pareggia con Corazza, che fa doppietta con il destro e beffa i padroni di casa, costretti ad accontentarsi di un pari che per il momento consente loro di agganciare Avellino e Reggianna all'ottavo posto.