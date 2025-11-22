Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Serie B, solo un pareggio per il Palermo contro la Virtus Entella. L'Avellino cade in casa

I risultati del sabato del campionato cadetto. Il Venezia vince il derby veneto
Nel sabato della tredicesima giornata di Serie B, l'Avellino cade davanti ai propri tifosi per mano dell'Empoli: la squadra di Dionisi, infatti, si impone 3-0 con le reti di Elia (17') e Saporiti (45+2'), oltre al ritorno al gol di Pellegri che ha chiuso la partita. Secondo successo consecutivo per i toscani che salgono così al nono posto con 17 punti.

Serie B, i risultati del sabato

Prosegue il periodo negativo del Palermo di Inzaghi: una sola vittoria nelle ultime cinque partite. A Chiavari i rosanero sbattono sula Virtus Entella, pareggiando per 1-1. I liguri sono passati in vantaggio con Tiritiello (44'), ma l'ex Venezia Pohjanpalo (58') riporta tutto in parità per il definitivo 1-1. Pari anche tra Carrarese e Reggiana, ma senza reti.

Il Venezia vince il derby

Nella sfida delle 17:15 Venezia si aggiudica il derby contro il Padova. Gli uomini di Stroppa vincono in trasferta per 2-0 grazie alle reti di Busio al nono minuto e alla firma, su calcio di rigore, di Yeboah al 67esimo minuti. Tre punti che permettono al Venezia di superare in classifica proprio il Palermo.Alle 19:30 chiude il sabato di B il match tra Bari e Frosinone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

