Serie B, solo un pareggio per il Palermo contro la Virtus Entella. L'Avellino cade in casa
Nel sabato della tredicesima giornata di Serie B, l'Avellino cade davanti ai propri tifosi per mano dell'Empoli: la squadra di Dionisi, infatti, si impone 3-0 con le reti di Elia (17') e Saporiti (45+2'), oltre al ritorno al gol di Pellegri che ha chiuso la partita. Secondo successo consecutivo per i toscani che salgono così al nono posto con 17 punti.
Serie B, i risultati del sabato
Prosegue il periodo negativo del Palermo di Inzaghi: una sola vittoria nelle ultime cinque partite. A Chiavari i rosanero sbattono sula Virtus Entella, pareggiando per 1-1. I liguri sono passati in vantaggio con Tiritiello (44'), ma l'ex Venezia Pohjanpalo (58') riporta tutto in parità per il definitivo 1-1. Pari anche tra Carrarese e Reggiana, ma senza reti.
Il Venezia vince il derby
Nella sfida delle 17:15 Venezia si aggiudica il derby contro il Padova. Gli uomini di Stroppa vincono in trasferta per 2-0 grazie alle reti di Busio al nono minuto e alla firma, su calcio di rigore, di Yeboah al 67esimo minuti. Tre punti che permettono al Venezia di superare in classifica proprio il Palermo.Alle 19:30 chiude il sabato di B il match tra Bari e Frosinone.