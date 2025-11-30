Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Serie B, la Juve Stabia rallenta la corsa del Monza: solo un pari per la capolista

La squadra di Bianco ripresa due volte: finisce 2-2 a Castellammare. Ora il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, scontro diretta nella zona 'calda' della classifica
2 min
TagsSerie BMonzaSampdoria

ROMA - Si interrompe a 7 la striscia di vittorie della capolista Monza, che viene fermata sul 2-2 in casa della Juve Stabia nel match valido per la 14ª giornata di Serie B e manca così un'occasione per andare in fuga (ora è a +2 sul Frosinone e a +3 su Modena e Cesena).

Serie B: la classifica aggiornata

Monza ripreso due volte: 2-2 in casa della Juve Stabia

Due volte avanti, prima con Birindelli (19') e poi con il subentrato Petagna (68'), il Monza si fa riprendere dai gialloblù che vanno a segno con Candellone (31') e poi con Maistro (83'). Un punto importante per la JUuve Stabia, che si rialza così dal ko incassato a Marassi contro la Sampdoria e si porta a -1 dalla zona playoff.

Juve Stabia-Monza 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Spezia-Sampdoria, scontro diretto nella zona 'calda'

A chiudere il programma di questo turno sarà il derby ligure tra Spezia e Sampdoria allo stadio 'Picco', scontro diretto nella zona 'calda' della classifica in cui la squadra di Roberto Donadoni cercherà una vittoria che le consentirebbe di abbandonare l'ultimo posto in classifica, scavalcando in un colpo solo il Pescara e gli stessi blucerchiati di Angelo Gregucci, a loro volta a caccia del successo per bissare l'ultimo ottenuto in casa contro la Juve Stabia e dare slancio alla propria rincorsa salvezza.

Spezia-Sampdoria (ore 17:15) segui la diretta

Serie B: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serie B: la classificaRisultati, tabellini e calendario

