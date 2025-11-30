Serie B, la Juve Stabia rallenta la corsa del Monza: solo un pari per la capolista

ROMA - Si interrompe a 7 la striscia di vittorie della capolista Monza, che viene fermata sul 2-2 in casa della Juve Stabia nel match valido per la 14ª giornata di Serie B e manca così un'occasione per andare in fuga (ora è a +2 sul Frosinone e a +3 su Modena e Cesena ).

Monza ripreso due volte: 2-2 in casa della Juve Stabia

Due volte avanti, prima con Birindelli (19') e poi con il subentrato Petagna (68'), il Monza si fa riprendere dai gialloblù che vanno a segno con Candellone (31') e poi con Maistro (83'). Un punto importante per la JUuve Stabia, che si rialza così dal ko incassato a Marassi contro la Sampdoria e si porta a -1 dalla zona playoff.

Spezia-Sampdoria, scontro diretto nella zona 'calda'

A chiudere il programma di questo turno sarà il derby ligure tra Spezia e Sampdoria allo stadio 'Picco', scontro diretto nella zona 'calda' della classifica in cui la squadra di Roberto Donadoni cercherà una vittoria che le consentirebbe di abbandonare l'ultimo posto in classifica, scavalcando in un colpo solo il Pescara e gli stessi blucerchiati di Angelo Gregucci, a loro volta a caccia del successo per bissare l'ultimo ottenuto in casa contro la Juve Stabia e dare slancio alla propria rincorsa salvezza.

