Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, l'Avellino ferma il Venezia. Il Frosinone aggancia in vetta il Monza© LAPRESSE

Serie B, l'Avellino ferma il Venezia. Il Frosinone aggancia in vetta il Monza

Padova-Cesena 1-1: assist del Papu Gomez, colpo in trasferta della Reggiana a Mantova, blitz in rimonta del Catanzaro a Modena
3 min
TagsSerie B

Dopo gli anticipi, lunedì di campionato in Serie B con le gare della quindicesima giornata. Colpo a Modena del Catanzaro: 2-1 in rimonta. Padroni di casa al riposo in vantaggio grazie a un gol di Mendes, ma ripresi da Antonini e ribaltati da Pittarello, su rigore, al 91'. Partita emozionante al Partenio: Avellino-Venezia 1-1. Nel primo tempo traverse di Hainaut e Yeboah, due grandi parate di Daffara, su Busio e lo stesso Yeboah, e irpini al riposo in vantaggio con l'unico tiro in porta: quello vincente di Missori, su assist di Sounas. Nella ripresa pari lampo di Svoboda, altri due interventi prodigiosi, su Haps e Busio, del portiere prestato ai biancoverdi dalla Juve. Nel finale annullato un gol ad Haps. Secondo risultato utile consecutivo per l'Avellino, il Venezia non riesce a centrare la quarta vittoria di fila.

Il Frosinone aggancia il Monza in testa alla classifica, Padova-Cesena 1-1, blitz Reggiana

Il Frosinone batte 3-0 la Juve Stabia con una doppietta di Kvernadze e un gol di Calvani, vola a 31 punti e aggancia il primo posto approfittando dell'1-1 tra Monza e Südtirol: Maric illude, Odogwu pareggia. Blitz della Reggiana a Mantova: Dionigi ringrazia Reinhart. Espulso Charlys all'89'. Pari con gol tra Padova e Cesena: a bersaglio Adamo, pari veneto al 93' con Crisetig su assit del Papu Gomez. Dalle 17:15 si gioca Bari-Pescara. Dalle 19:30 il derby Virtus Entella-Spezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Avellino-Venezia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS