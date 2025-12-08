Serie B, l'Avellino ferma il Venezia. Il Frosinone aggancia in vetta il Monza

Dopo gli anticipi, lunedì di campionato in Serie B con le gare della quindicesima giornata. Colpo a Modena del Catanzaro: 2-1 in rimonta. Padroni di casa al riposo in vantaggio grazie a un gol di Mendes, ma ripresi da Antonini e ribaltati da Pittarello, su rigore, al 91'. Partita emozionante al Partenio: Avellino-Venezia 1-1. Nel primo tempo traverse di Hainaut e Yeboah, due grandi parate di Daffara, su Busio e lo stesso Yeboah, e irpini al riposo in vantaggio con l'unico tiro in porta: quello vincente di Missori, su assist di Sounas. Nella ripresa pari lampo di Svoboda, altri due interventi prodigiosi, su Haps e Busio, del portiere prestato ai biancoverdi dalla Juve. Nel finale annullato un gol ad Haps. Secondo risultato utile consecutivo per l'Avellino, il Venezia non riesce a centrare la quarta vittoria di fila.