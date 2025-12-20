Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Frosinone capolista, Spezia ko. Poker del Monza, pari per Juve Stabia e Samp© LAPRESSE

Frosinone capolista, Spezia ko. Poker del Monza, pari per Juve Stabia e Samp

Il Venezia vince a Modena e sale al terzo posto: tutti i risultati e i marcatori del campionato di Serie B
3 min
Dopo la vittoria del Catanzaro contro il Bari al San Nicola, prosegue la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. La vetrina è per il Frosinone: 2-1 contro lo Spezia e primo posto blindato. Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Alvini. Aiciociari basta un gol per tempo: Bracaglia la sblocca dopo un quarto d'ora di gioco, nel finale Ghedjemis firma il raddoppio. Nel recupero Beruatto accorcia le distanze, ma è troppo tardi. Rimane comunque a -3 dal Frosinone il Monza, che batte in trasferta la Carrarese per 4-1. La squadra di Bianco risolve la pratica nei primi 55 minuti. Birindelli segna subito il primo gol della partita, Delli Carri raddoppia nel finale del primo tempo e ancora Birindelli firma la doppietta personale all'inizio della ripresa. Al 74' Distefano prova a riaprirla ma Petagna torna a segnare e trova la rete del poker.

Serie B, il Venezia vince a Modena

La Sampdoria non va oltre il pareggio all'Euganeo: 1-1 contro il Padova. Blucerchiati che passano avanti dopo 19 minuti con il solito Massimo Coda. La Samp amministra bene nel primo tempo e all'inizio della ripresa ha la chance d'oro per raddoppiare, ma non sfonda il muro difensivo dei veneti che ne approfittano e pareggiano la sfida al 65' con Fusi. Samp che rimane al penultimo posto in classifica. La Juve Stabia non riesce a sfruttare la superiorità numerica e anche a Cesena finisce 1-1. Bellich la sblocca per i campani poco prima della mezz'ora di gioco. Ma già al 42' Bastoni segna il gol del pareggio. Nel recupero del primo tempo Blesa porta avanti i bianconeri ma la rete viene annullata. Poco dopo l'ora di gioco, arriva il secondo giallo per l'autore del gol del pareggio Bastoni, ma i campani non sfruttano l'uomo in più per mezz'ora. Chiude il quadro delle gare delle 15 la vittoria del Venezia a Modena: 2-1 grazie ai gol di Yeboah e Casas con i lagunari che scavalcano proprio i gialloblù e salgono al terzo posto. All 17:15 in campo Avellino-Palermo, mentre alle 19:30 Pescara-Reggiana.

