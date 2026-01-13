Corriere dello Sport.it
Serie B, una giornata di squalifica per Inzaghi: salta Palermo-Spezia

Le decisioni del Giudice sportivo per il torneo cadetto: quattro giocatori out per un turno. Tutti i dettagli
1 min
Serie B, Inzaghi, Palermo

Un turno di squalifica per quattro giocatori e per il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi. Lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie B dopo le gare della 19esima giornata. Tra i giocatori, stop per Frosinini e Petriccione (Catanzaro), Schingtienne (Venezia), Valzania (Pescara).

Inzaghi out una giornata: salterà Palermo-Spezia

L'allenatore del Palermo, dopo l'ultimo match del 'Martelli' contro il Mantova, paga "per avere, al 38° del secondo tempo, ritardato la ripresa del giuoco, uscendo dall'area tecnica". Inzaghi non sarà in panchina per il match tra i rosanero e lo Spezia, in programma al 'Barbera' domenica 18 gennaio (ore 17:15). Tra i dirigenti, squalifica per un turno a Aloisi (Avellino) e Fracchiolla (Reggiana). Tra le società, ammende a Bari e Mantova (5mila euro), Padova (3mila euro) e Catanzaro (2mila euro).

