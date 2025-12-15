Milano-Cortina 2026, anche Pippo Inzaghi porta la torcia delle Olimpiadi Invernali a Palermo
Un tedoforo d'eccezione: Filippo Inzaghi. Nel pomeriggio, a Palermo, è arrivata la fiaccola olimpica: inizia il giro della Sicilia e la risalita dello Stivale in vista dell’Olimpiade invernale di Milano-Cortina, che si svolgerà dal 6 al 22 febbraio 2026. La partenza dallo stadio Barbera non poteva non avere tra i suoi protagonisti Pippo Inzaghi, allenatore dei rosanero, che ha lasciato trasparire tutta la sua emozione dicendosi onorato dell'opportunità di portare la torcia per duecento metri: un piccolo percorso, un ricordo indelebile.
Milano-Cortina 2026, i tedofori a Palermo
In Sicilia, oltre a Inzaghi, sono stati tedofori anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Frititta (originario di Cefalù), il mezzofondista Rachid Berradi, la campionessa di windsurf Sofia Giunchiglia e il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli, ultimo tedoforo del percorso palermitano, che si è chiuso in Piazza Politeama.