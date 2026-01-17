Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Serie B, il Frosinone riacciuffa il Monza. L'Avellino cade al Partenio: colpo Carrarese

Via al giorne di ritorno nel torneo cadetto: il Venezia approfitta del pari nel big match per potarsi al secondo posto, a -1 dalla vetta. Vincono in trasferta Südtirol e Mantova
3 min
TagsSerie B

Via al girone di ritorno in Serie B. Colpo della Carrarese (2-1) ad Avellino: vantaggio lampo degli irpini con il settimo gol in campionato di Biasci, i toscani rispondono con Rubino e fanno festa con lo scatenato Abiuso nel secondo tempo: anche per le reti stagionali salgono a sette. Tre punti d'oro come quelli conquistati dal Südtirol, che sbanca 1-0 il Castellani: Empoli al tappeto grazie a una rete di Pecorino. Girandola di emozioni nel big match Monza-Frosinone: 2-2Ghedjemis illude i ciociari, riacciuffati dal centro del colpo di mercato Hernani e ribaltati nella ripresa da Petagna su assist di Azzi. Al 76' espulso Kone per somma di ammonizioni. Dodici minuti più tardi Monterisi evita il ko.

Colpo Mantova, Aquilani sconfitto in rimonta dal Venezia: Catanzaro ko 3-1

Oltre al Südtirol porta a casa l'intera posta in palio in trasferta, preziosissima in chiave salvezza, pure il Mantova: una doppietta di Mensah, regala un succeso prezioso agli uomini di Modesto contro il Padova: 2-1 con Lasagna che accorcia le distanze sul finire della sfida. Approfitta del pari tra Monza Frosinone il Venezia, che piega 3-1 il Catanzaro di Aquilani al Penzo: D'Alessandro porta avanti i calabresi, Busio firma il pareggio, Adorante su rigore e Casas in pieno recupero chiudono i conti: sorpasso sull'undici di Alvini al secondo posto, -1 dalla vetta. Calabresi in l'inferiorità numerica dal 73': rosso diretto per Verrengia. Dalle 17:15 si gioca Reggiana-Cesena, dalle 19:30 Bari-Juve Stabia.

Tutte le news di Serie B

Monza-Frosinone

