Serie B, il Frosinone riacciuffa il Monza. L'Avellino cade al Partenio: colpo Carrarese

Via al girone di ritorno in Serie B. Colpo della Carrarese (2-1) ad Avellino: vantaggio lampo degli irpini con il settimo gol in campionato di Biasci, i toscani rispondono con Rubino e fanno festa con lo scatenato Abiuso nel secondo tempo: anche per le reti stagionali salgono a sette. Tre punti d'oro come quelli conquistati dal Südtirol, che sbanca 1-0 il Castellani: Empoli al tappeto grazie a una rete di Pecorino. Girandola di emozioni nel big match Monza-Frosinone: 2-2. Ghedjemis illude i ciociari, riacciuffati dal centro del colpo di mercato Hernani e ribaltati nella ripresa da Petagna su assist di Azzi. Al 76' espulso Kone per somma di ammonizioni. Dodici minuti più tardi Monterisi evita il ko.