Serie B, vittorie pesanti per Palermo e Modena contro Spezia e Pescara
Dal doppio posticipo domenicale della 20ª giornata di Serie B, escono vincitrici Modena e Palermo, che trovano due successi importanti in chiave alta classifica, con gli emiliani che scavalcano Catanzaro e Juve Stabia ed i siciliani che si prendono la quarta piazza, portandosi a +3 sul Cesena e a -1 dal Monza.
Lampo di Segre, poi è festival del gol sbagliato
Al Barbera successo prezioso per il Palermo, che però fino all'ultimo tiene in tensione i suoi tifosi, non andando a chiudere il match con lo Spezia. Risultato che si sblocca al primo affondo, con la conclusione dal limite di Segre che sblocca il risultato dopo 1'. Di lì in poi partita subito aperta e occasioni da una parte e dall'altra, che vedono protagonisti i due portieri Joronen e Radunovic. Anche due legni colpiti dai rosanero, che non riescono a metterla in ghiaccio, ma che alla fine portano a casa tre punti di platino, che li proiettano da soli al quarto posto, ad un solo punto dal Monza, terzo.
Subito De Luca e il Modena torna a sognare
Dopo tre sconfitte consecutive, riprende la marcia del Modena, che battenda il Pescara ultimo della classe torna prepotentemente in zona play-off. All'Adriatico match senza storia, deciso già nel primo tempo con le reti di Zampano, sul prezioso assist del solito Massolin, e di De Luca, al primo gol con i canarini dopo il trasferimento sul mercato di gennaio dalla Cremonese. Nella ripresa resiste il doppio vantaggio per gli emiliani, che saltano in un solo colpo Juve Stabia e Catanzaro.
