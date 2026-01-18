Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie B, vittorie pesanti per Palermo e Modena contro Spezia e Pescara© LAPRESSE

Serie B, vittorie pesanti per Palermo e Modena contro Spezia e Pescara

Nei posticipi domenicali della 20ª giornata, successi importanti per siciliani ed emiliani, che fanno un bel balzo nelle zone alte della classifica
2 min
TagsSerie BPalermoModena

Dal doppio posticipo domenicale della 20ª giornata di Serie B, escono vincitrici Modena e Palermo, che trovano due successi importanti in chiave alta classifica, con gli emiliani che scavalcano Catanzaro e Juve Stabia ed i siciliani che si prendono la quarta piazza, portandosi a +3 sul Cesena e a -1 dal Monza.

Serie B, la classifica

Lampo di Segre, poi è festival del gol sbagliato

Al Barbera successo prezioso per il Palermo, che però fino all'ultimo tiene in tensione i suoi tifosi, non andando a chiudere il match con lo Spezia. Risultato che si sblocca al primo affondo, con la conclusione dal limite di Segre che sblocca il risultato dopo 1'. Di lì in poi partita subito aperta e occasioni da una parte e dall'altra, che vedono protagonisti i due portieri Joronen e Radunovic. Anche due legni colpiti dai rosanero, che non riescono a metterla in ghiaccio, ma che alla fine portano a casa tre punti di platino, che li proiettano da soli al quarto posto, ad un solo punto dal Monza, terzo.

Palermo-Spezia 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Subito De Luca e il Modena torna a sognare

Dopo tre sconfitte consecutive, riprende la marcia del Modena, che battenda il Pescara ultimo della classe torna prepotentemente in zona play-off. All'Adriatico match senza storia, deciso già nel primo tempo con le reti di Zampano, sul prezioso assist del solito Massolin, e di De Luca, al primo gol con i canarini dopo il trasferimento sul mercato di gennaio dalla Cremonese. Nella ripresa resiste il doppio vantaggio per gli emiliani, che saltano in un solo colpo Juve Stabia e Catanzaro.

Pescara-Modena 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

Serie B, tutti i risultatiSerie B, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS