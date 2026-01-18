Serie B, vittorie pesanti per Palermo e Modena contro Spezia e Pescara

Dal doppio posticipo domenicale della 20ª giornata di Serie B, escono vincitrici Modena e Palermo, che trovano due successi importanti in chiave alta classifica, con gli emiliani che scavalcano Catanzaro e Juve Stabia ed i siciliani che si prendono la quarta piazza, portandosi a +3 sul Cesena e a -1 dal Monza.