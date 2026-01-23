La Carrarese non si ferma: 3-0 all'Empoli, terza vittoria di fila e vista sui playoff

Carrarese-Empoli 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Tris Carrarese: 3-0 all'Empoli nel derby

I padroni di casa partono forte già nel primo tempo e dopo la traversa colpita da Zuelli al 22' (splendida la conclusione al volo dopo l'assist 'scucchiatato' da Rubino) passa al 28' su azione da corner: cross di Zuelli e colpo di testa vincente di Illanes. L'Empoli reagisce e va vicino al pari prima del riposo (39') con una doppia occasione: Ghion impegna Bleve, sul tap-in Ilie va a colpo sicuro ma Illanes mette in angolo. Nella ripresa gli ospiti sfiorano ancora l'1-1 in un paio di occasioni con Shpendi ma al 62' incassano la seconda rete: Fulignati respinge il tiro dello scatenato Zuelli e la palla arriva a Zanon, che di testa insacca e porta la Carrarese sul 2-0. A servire il tris è poi Abiuso, che al 76' si libera di Guarino con lo stop e poi supera il portiere avversario con un morbido pallonetto. Il derby toscano fnisce 3-0 e con la festa della Carrarese, mentre l'Empoli si lecca le ferite dopo il secondo ko consecutivo.

Serie B: la classifica aggiornata

Serie B: risultati, tabellini e calendario