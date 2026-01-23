Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La Carrarese non si ferma: 3-0 all'Empoli, terza vittoria di fila e vista sui playoff© LAPRESSE

La Carrarese non si ferma: 3-0 all'Empoli, terza vittoria di fila e vista sui playoff

Allo 'Stadio dei Marmi' la squadra di Calabro domina il derby toscano, valido come anticipo della 21ª giornata di Serie B: tutti i dettagli
2 min
TagsSerie BCarrareseEmpoli

CARRARA - La Carrarese non si ferma, batte l'Empoli 3-0 tra le mura amiche dello 'Stadio dei Marmi' nell'anticipo della 21ª giornata di Serie B e con la terza vittoria consecutiva sorpassa la stessa squadra di Dionisi, portandosi momentaneamente a -1 dalla zona playoff.

Carrarese-Empoli 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Tris Carrarese: 3-0 all'Empoli nel derby

I padroni di casa partono forte già nel primo tempo e dopo la traversa colpita da Zuelli al 22' (splendida la conclusione al volo dopo l'assist 'scucchiatato' da Rubino) passa al 28' su azione da corner: cross di Zuelli e colpo di testa vincente di Illanes. L'Empoli reagisce e va vicino al pari prima del riposo (39') con una doppia occasione: Ghion impegna Bleve, sul tap-in Ilie va a colpo sicuro ma Illanes mette in angolo. Nella ripresa gli ospiti sfiorano ancora l'1-1 in un paio di occasioni con Shpendi ma al 62' incassano la seconda rete: Fulignati respinge il tiro dello scatenato Zuelli e la palla arriva a Zanon, che di testa insacca e porta la Carrarese sul 2-0. A servire il tris è poi Abiuso, che al 76' si libera di Guarino con lo stop e poi supera il portiere avversario con un morbido pallonetto. Il derby toscano fnisce 3-0 e con la festa della Carrarese, mentre l'Empoli si lecca le ferite dopo il secondo ko consecutivo.

Serie B: la classifica aggiornata

Serie B: risultati, tabellini e calendario

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

Da non perdere

La partita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS