domenica 1 febbraio 2026
Serie B, il Monza espugna Padova. Pari tra Reggiana e Juve Stabia© LAPRESSE

Serie B, il Monza espugna Padova. Pari tra Reggiana e Juve Stabia

I risultati della domenica del campionato cadetto
1 min
TagsSerie B

Nella domenica della ventiduesima giornata del campionato di Serie B, il Monza ottiene una vittoria rocambolesca sul campo del Padova. I veneti, passati in vantaggio con un rigore trasformato da Bortolussi, si fanno recuperare da Colpani a fine primo tempo.

Serie B, i risultati della domenica

All'81 Bortolussi riporta  avanti gli euganei siglando la sua personale doppietta, ma l'arbitro, richiamato al monitor, decide di annullare per un fallo di Sgarbi. Ci pensa allora Agustin Alvarez a regalare i tre punti alla squadra di Paolo Bianco all'87': dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo, mette a segno di testa il definitivo 2-1. 1-1, invece, nell'altro match di giornata tra Reggiana e Juve Stabia: succede tutto nel primo tempo, al gol di Mosti risponde Gondo.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Padova-Monza

