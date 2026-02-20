Il Frosinone rimonta due volte e fa 2-2 con l'Empoli: i ciociari agganciano in vetta il Venezia

FROSINONE - Gol ed emozioni allo 'Stirpe' nell' anticipo della 26ª giornata di campionato che ha visto il Frosinone e l'Empoli pareggiare 2-2 . Un punto comunque prezioso dopo due vittorie consecutive per i ciociari di Alvini, capaci di rimontare due volte i toscani e di agganciare momentaneamente il Venezia capolista .

Frosinone-Empoli 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Meglio l'Empoli nel primo tempo

Prima frazione di gioco interpretata nel migliore dei modi dagli ospiti Dionisi, vicini al gol dopo appena cinquanta secondi con Ignacchiti che, servito da Shpendi, si lascia però ipnotizzare da Palmisani. I padroni di casa provano a reagire ma al 16' è Elia ad impegnare nuovamente l'estremo difensore di casa. Qualche istante dopo Raimondo calcia di poco a lato. Passa un solo minuto e l'Empoli trova il vantaggio: Shpendi lanciato in profondità da Degli Innocenti, resiste al ritorno di Calvani e batte Palmisani in uscita con un tocco preciso. Il Frosinone accusa il colpo e dopo 2' Elia strozza la battuta da buona posizione dopo un'azione personale. Alla mezz'ora i padroni di casa si fanno vivi dalle parti di Fulignati con uno squillo di Cichella dalla distanza. Ma sono sempre gli ospiti in ripartenza a sfiorare in più occasioni il raddoppio. Al 32' Shpendi calcia poco sopra la traversa dopo una pregevole azione, mentre al 35' sugli sviluppi di un calcio piazzato, Obaretin è bravo a controllare la sfera e a calciare verso la porta, colpendo però la traversa a Palmisani battuto. Al 44' è invece sempre il portiere giallazzurro a compiere un grande intervento su un tiro a giro dal limite di Fila.

Serie B: la classifica aggiornata

Il Frosinone rimonta due volte: finisce 2-2

Scampato il pericolo i ragazzi di Alvini si riversano in avanti e in pieno recupero trovano il pari con un sinistro di Ghedjemis sporcato da Curto. In avvio di ripresa è sempre l'Empoli a farsi preferire. Al 54' Elia prende palla sulla sua trequarti difensiva e si invola velocemente verso la porta avversaria servendo con un preciso tocco a centro area Shpendi, abile a battere Palmisani per la seconda volta. Il Frosinone reagisce immediatamente e cinque minuti più tardi Koutsoupias in mischia realizza il pari con un sinistro sotto la traversa. I padroni di casa insistono ed al 31' Fulignati compie un grande intervento su un destro dal limite di Calò.

Serie B: risultati, tabellini e calendario