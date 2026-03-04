Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Bufera Rocchi a Carrara: contestato in tribuna dopo un rigore fatto ripetere al 94' al Catanzaro

Finale concitato allo Stadio dei Marmi: il designatore arbitrale bersagliato da insulti e scortato fino all'uscita dai Carabinieri al termine del match valido per la ventottesima giornata di Serie B
2 min
TagsCarrarese-CatanzaroSerie BRocchi

Finale infuocato in Carrarese-Catanzaro 3-3: al 90', sul risultato di 3-2, gli ospiti hanno sbagliato un calcio di rigore, che è però stato fatto ripetere, al 94', dopo revisione al Var, ed è stato messo a segno. Animi tesi in tribuna. Contestato in maniera animata il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accompagnato all'uscita da un cordone di Carabinieri.

Pontisso sbaglia, Pittarello no: Catanzaro-Carrarese 3-3

Allo Stadio dei Marmi di Carrara, nelle battute conclusive del match valido per la ventottesima giornata di Serie B, è successo di tutto. L'arbitro Federico Dionisi ha concesso un penalty per fallo di Illanes su Favasuli. Si è incaricato della trasformazione Pontisso, ma Bleve si è tuffato sulla sua sinistra e ha parato. Il direttore di gara è, però, stato richiamato alla revisione al monitor dai colleghi in sala Var (Meraviglia e Cosso) e, tra le proteste, ha ordinato che si battesse di nuovo per la presenza in area di rigore di un folto nugolo di giocatori al momento dell'esecuzione (giusto ripeterlo). Per il secondo tentativo palla a Pittarello, che ha spiazzato Bleve e ha regalato il pareggio agli uomini di Aquilani. Alla fine della partita il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, bersaglio di cori e insulti, è stato scortato fino all'uscita dai Carabinieri come viene documentato da video di PianetaSerieB.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carrarese-Catanzaro

