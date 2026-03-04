Bufera Rocchi a Carrara: contestato in tribuna dopo un rigore fatto ripetere al 94' al Catanzaro

Pontisso sbaglia, Pittarello no: Catanzaro-Carrarese 3-3

Allo Stadio dei Marmi di Carrara, nelle battute conclusive del match valido per la ventottesima giornata di Serie B, è successo di tutto. L'arbitro Federico Dionisi ha concesso un penalty per fallo di Illanes su Favasuli. Si è incaricato della trasformazione Pontisso, ma Bleve si è tuffato sulla sua sinistra e ha parato. Il direttore di gara è, però, stato richiamato alla revisione al monitor dai colleghi in sala Var (Meraviglia e Cosso) e, tra le proteste, ha ordinato che si battesse di nuovo per la presenza in area di rigore di un folto nugolo di giocatori al momento dell'esecuzione (giusto ripeterlo). Per il secondo tentativo palla a Pittarello, che ha spiazzato Bleve e ha regalato il pareggio agli uomini di Aquilani. Alla fine della partita il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, bersaglio di cori e insulti, è stato scortato fino all'uscita dai Carabinieri come viene documentato da video di PianetaSerieB.it.