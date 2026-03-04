Caos e proteste a Frosinone, esplode un petardo e il Pescara segna il raddoppio casualmente: il gol è regolare

Frosinone-Pescara, valida per la ventottesima giornata di Serie B, si è conclusa sul risultato di 2-2, ma il momentaneo 2-0 degli ospiti è arrivato è destinato a far discutere. Pronti, via, e ospiti in vantaggio con Di Nardo. A circa metà frazione di gioco la partita viene interrotta per circa cinque minuti dopo il lancio di un petardo proveniente dal settore ospiti, esploso nelle vicinanze della panchina abruzzese, che haconseguenze per fortuna lievi su due vigili del fuoco, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone in seguito a giramenti di testa e fischi alle orecchie.