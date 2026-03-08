Dove vedere Pescara-Bari in tv? Dazn o Prime Video, orario
Ci si gioca tantissimo allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara, dove Lorenzo Insigne e compagni hanno un solo risultato a disposizione contro il Bari di Moreno Longo, reduce da due vittorie consecutive con Sampdoria ed Empoli. Ambo le squadre sono pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere, con i biancazzurri che arrivanno dal pareggio beffa di Frosinone nell'ultimo turno infrasettimanale.
Pescara-Bari, l'orario
Pescara-Bari si giocherà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 19:30 allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara.
Dove vedere Pescara-Bari in diretta tv
Pescara-Bari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Pescara-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball, sempre grazie al canale tematico LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Frosinone-Sampdoria attraverso la webcronaca testuale in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gorgone e Longo
PESCARA (4-3-1-2): Saio; Gravillon, Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania, Brugman, Acampora; Insigne; Di Nardo, F. Russo. Allenatore: Gorgone.
A disposizione: 12 Profeta, 44 Brondbo, 41 Bonassi, 95 Corbo, 3 Letizia, 33 Oliveri, 5 Brandes, 18 Lamine Fanne, 36 Berardi, 21 Caligara, 27 Olzer, 7 Meazzi.
Indisponibili: Pellacani, Tsadjout, Merola, Graziani, Desplanches. Squalificati: Altare. Diffidati: Capellini, Corbo, Cagnano, Olzer.
BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Mané, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini. Allenatore: Longo.
A disposizione: 1 Pissardo, 12 Marfella, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 20 Cavuoti, 25 Pucino, 27 Braunoder, 37 Stabile, 43 Nikolaou, 49 De Pieri, 66 Traore, 90 Cuni.
Indisponibili: Darboe, Dickmann, Piscopo. Squalificati: -. Diffidati: Cistana, Nikolaou, Braunoder, Pucino, Dickmann.
Ci si gioca tantissimo allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara, dove Lorenzo Insigne e compagni hanno un solo risultato a disposizione contro il Bari di Moreno Longo, reduce da due vittorie consecutive con Sampdoria ed Empoli. Ambo le squadre sono pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere, con i biancazzurri che arrivanno dal pareggio beffa di Frosinone nell'ultimo turno infrasettimanale.
Pescara-Bari, l'orario
Pescara-Bari si giocherà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 19:30 allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara.
Dove vedere Pescara-Bari in diretta tv
Pescara-Bari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Pescara-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball, sempre grazie al canale tematico LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Frosinone-Sampdoria attraverso la webcronaca testuale in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.