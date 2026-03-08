Dove vedere Pescara-Bari in tv? Dazn o Prime Video, orario

Ci si gioca tantissimo allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara , dove Lorenzo Insigne e compagni hanno un solo risultato a disposizione contro il Bari di Moreno Longo, reduce da due vittorie consecutive con Sampdoria ed Empoli. Ambo le squadre sono pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere , con i biancazzurri che arrivanno dal pareggio beffa di Frosinone nell'ultimo turno infrasettimanale.

Pescara-Bari, l'orario

Pescara-Bari si giocherà oggi, domenica 8 marzo, alle ore 19:30 allo stadio "Adriatico - Cornacchia" di Pescara.

Dove vedere Pescara-Bari in diretta tv

Pescara-Bari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Pescara-Bari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball, sempre grazie al canale tematico LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Frosinone-Sampdoria attraverso la webcronaca testuale in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.