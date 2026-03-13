Modena-Spezia 3-0: doppietta di De Luca, gialloblù a -2 dal Catanzaro

MODENA - Il Modena apre la 30ª giornata di Serie B con una vittoria netta: 3-0 allo Spezia nell’anticipo disputato al Braglia. Protagonista assoluto della serata è stato De Luca, autore di una doppietta che ha indirizzato la gara fin dal primo tempo. I gialloblù sono passati in vantaggio al 29’ della prima frazione proprio con De Luca, bravo a finalizzare un’azione offensiva che ha premiato il buon avvio della squadra emiliana. Nella ripresa il Modena ha chiuso definitivamente i conti: al 10’ ancora De Luca ha firmato il raddoppio, mettendo in discesa la partita. Quattro minuti più tardi è arrivato anche il terzo gol, segnato da Gliozzi al 14’, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-0.