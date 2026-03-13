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Modena-Spezia 3-0: doppietta di De Luca, gialloblù a -2 dal Catanzaro© LAPRESSE

Modena-Spezia 3-0: doppietta di De Luca, gialloblù a -2 dal Catanzaro

Nell'anticipo di Serie B i padroni di casa senza problemi: decisive le due reti dell'attaccante e il gol di Gliozzi
2 min
TagsModenaspezia

MODENAIl Modena apre la 30ª giornata di Serie B con una vittoria netta: 3-0 allo Spezia nell’anticipo disputato al Braglia. Protagonista assoluto della serata è stato De Luca, autore di una doppietta che ha indirizzato la gara fin dal primo tempo. I gialloblù sono passati in vantaggio al 29’ della prima frazione proprio con De Luca, bravo a finalizzare un’azione offensiva che ha premiato il buon avvio della squadra emiliana. Nella ripresa il Modena ha chiuso definitivamente i conti: al 10’ ancora De Luca ha firmato il raddoppio, mettendo in discesa la partita. Quattro minuti più tardi è arrivato anche il terzo gol, segnato da Gliozzi al 14’, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-0.

Spezia in difficoltà, è terzultimo

Dopo aver espugnato il Picco all’andata interrompendo una serie di quattro partite senza vittorie, i gialloblù si ripetono al ritorno con un netto 3-0. Il Modena torna così al successo dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime tre gare e si porta a -2 dal Catanzaro quinto, alla vigilia dello scontro diretto di martedì in Calabria. Brutto stop invece per lo Spezia, che incassa la terza sconfitta nelle ultime sei partite e rallenta nella corsa salvezza. Grazie a questo successo il Modena sale a quota 47 punti in classifica, rafforzando la propria posizione nella zona playoff. Situazione invece sempre più complicata per lo Spezia, che resta terzultimo con 29 punti e continua a lottare per evitare la retrocessione.

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