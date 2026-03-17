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Serie B, il Venezia in fuga e il Monza frena: Stroppa sempre più primo© LAPRESSE

Serie B, il Venezia in fuga e il Monza frena: Stroppa sempre più primo

Vittoria casalinga dei lagunari contro il Padova. Bianco non va oltre lo 0-0 con la Reggiana. Esordio amaro per Cole con il Cesena

La 31ª giornata del campionato di Serie B offre gol, equilibrio e qualche verdetto importante nella corsa alla promozione. A prendersi la scena è soprattutto il Venezia, sempre più solido in vetta alla classifica, mentre il Mantova domina il Cesena. Più equilibrio invece negli altri campi.

Mantova-Cesena 3-0: esordio amaro per Cole

Il Mantova si impone con un netto 3-0 sul Cesena, in una gara che si mette subito in discesa. Dopo appena 6 minuti arriva il vantaggio grazie all’autorete di Zaro, che spiana la strada ai padroni di casa. Nella ripresa il Mantova chiude definitivamente i conti: al 13’ Meroni raddoppia, mentre nel recupero Mancuso firma il tris. Serata da dimenticare per il Cesena, anche per l’esordio in panchina di Cole, che inizia la sua avventura con una pesante sconfitta.

Serie B, calendario e risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

 

Il Monza frena, il Venezia vola

Match bloccato tra Reggiana e Monza, che non vanno oltre lo 0-0. Una partita povera di occasioni, in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Un punto che serve a poco. Il Monza vede il Venezia primo in fuga. Non c’è partita allo stadio Penzo, dove il Venezia supera il Padova 3-1 e consolida il primo posto. I lagunari sbloccano il match nel finale di primo tempo con Svoboda (41’). Nella ripresa la squadra di casa dilaga: Doumbia segna dopo appena un minuto, mentre Perez cala il tris al 29’. Il Padova accorcia con Capelli al 37’, ma il risultato non è mai in discussione. Il passivo per il Padova sarebbe potuto essere ancora più pesante senza le almeno quattro parate decisive di Sorrentino.

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Spezia-Empoli 1-1: botta e risposta nella ripresa

Finisce in parità tra Spezia ed Empoli, con tutte le emozioni concentrate nel secondo tempo. Al 24’ Artistico porta avanti lo Spezia, ma nel recupero l’Empoli trova il pareggio con Saporiti su calcio di rigore (51’). Un punto a testa che lascia aperti i giochi per entrambe.

Serie B, la classifica

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La 31ª giornata del campionato di Serie B offre gol, equilibrio e qualche verdetto importante nella corsa alla promozione. A prendersi la scena è soprattutto il Venezia, sempre più solido in vetta alla classifica, mentre il Mantova domina il Cesena. Più equilibrio invece negli altri campi.

Mantova-Cesena 3-0: esordio amaro per Cole

Il Mantova si impone con un netto 3-0 sul Cesena, in una gara che si mette subito in discesa. Dopo appena 6 minuti arriva il vantaggio grazie all’autorete di Zaro, che spiana la strada ai padroni di casa. Nella ripresa il Mantova chiude definitivamente i conti: al 13’ Meroni raddoppia, mentre nel recupero Mancuso firma il tris. Serata da dimenticare per il Cesena, anche per l’esordio in panchina di Cole, che inizia la sua avventura con una pesante sconfitta.

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