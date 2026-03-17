Serie B, il Venezia in fuga e il Monza frena: Stroppa sempre più primo

Il Monza frena, il Venezia vola

Match bloccato tra Reggiana e Monza, che non vanno oltre lo 0-0. Una partita povera di occasioni, in cui le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Un punto che serve a poco. Il Monza vede il Venezia primo in fuga. Non c’è partita allo stadio Penzo, dove il Venezia supera il Padova 3-1 e consolida il primo posto. I lagunari sbloccano il match nel finale di primo tempo con Svoboda (41’). Nella ripresa la squadra di casa dilaga: Doumbia segna dopo appena un minuto, mentre Perez cala il tris al 29’. Il Padova accorcia con Capelli al 37’, ma il risultato non è mai in discussione. Il passivo per il Padova sarebbe potuto essere ancora più pesante senza le almeno quattro parate decisive di Sorrentino.