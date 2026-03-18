Il Frosinone torna a vincere e si avvicina al Monza: Bari ko

Dopo la vittoria del Venezia , ora capolista in solitaria, e lo stop del Monza a Reggio Emilia, prosegue la 31esima giornata di Serie B . Il mercoledì del turno infrasettimanale viene aperto dalla sfida tra Frosinone e Bari: 2-1 allo Stirpe . Basta un gol per tempo alla squadra di Alvini per tornare a vincere dopo lo stop esterno contro il Cesena. Rao illude il Bari dopo due minuti, ma decisive sono state state le sue reti contro Fini e Corrado . Vittoria importante per i gialloblù che si avvicinano al secondo posto occupato dal Monza, ora a -2.

Fini risponde a Rao in Frosinone-Bari

La sfida parte subito forte con due reti nei primi otto minuti, un gol per parte. A sbloccare la partita ci pensa Rao per il Bari: imbucata di Moncini in area per il giocatore di proprietà del Napoli che con il destro mette il pallone sotto la traversa, non può nulla Palmisani. Vantaggio che però dura poco, passano sei minuti e la squadra di Alvini trova subito la rete del pareggio. Gol di pregevole fattura di Fini che riceve palla da Anthony Oyono, si libera sulla zona destra dell'area con una serie di finte e poi infila il pallone sul primo palo. Dopo la rete del pareggio, il Frosinone domina il campo: prima Gelli ci prova con la rovesciata, poi è ancora Fini a rendersi pericoloso con un tiro dal limite dell'area, messo fuori da un bell'intervento di Cerofolini. Il Bari prova a reagire dopo la mezz'ora di gioco con ancora Rao che esce vincitore dopo un rimpallo in area, ma non riesce ad approfittarne e Palmisani respinge.

Raimondo firma la rimonta del Frosinone

Primo tempo che termina in parità, che però viene rotta pochi minuti dopo l'inizio della ripresa. Il Frosinone passa avanti al 53' con una bella azione veloce: rimessa laterale battuta subito da Calò, raccoglie il pallone Fini, ancora protagonista, che mette in mezzo un traversone rasoterra con l'esterno sinistro a rimorchio per Corrado che la mette all'angolino. La squadra di Alvini non rallenta dopo la rete del vantaggio e continu ad attaccare. Fini è scatenato, si accentra e tenta il tiro con il sinistro, Cerofolini si salva con il piede. Poco dopo Raimondo pericoloso con un colpo di testa in tuffo.

Serie B, le altre partite

Il quadro della 31esima giornata si chiude le altre sfide del mercoledì. L'Avellino ospita il Sudtirol al Partenio con la possibilità di allontanarsi a dovere dalla zona playout e magari puntare a qualcosa di più. Scontro casalingo importantissimo per il Pescara: all'Adriatico arriva la Virtus Entella, con gli abruzzesi obbligati a fare risultato per sperare ancora nella salvezza. Il quadro si chiude con la sfida in Toscana tra Carrarese e Sampdoria: seconda partita di Attilio Lombardo sulla panchina dei blucerchiati.