Ashley Cole, prima gioia con il Cesena: tris in rimonta contro il Catanzaro. Il Palermo sbanca Padova con Bani in extremis  

Prima gioia in Serie B per Ashley Cole, il nuovo allenatore del Cesena . Dopo il ko all'esordio, il tecnico inglese mette la sua firma sul successo in rimonta contro il Catanzaro con dei cambi decisivi: 2-1 il punteggio finale. La partita era inizia male all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Liberali, infatti, salta Bisoli in bello stile e poi calcia forte da posizione defilata, 0-1. Poi però la musica cambia da così a così. Dagli sviluppi di un corner Olivieri di testa mette in mezzo un pallone che Cerri spedisce in rete, ristabilendo la parità. Poi Ciofi trova Berti sul secondo palo che serve Piacentini , abile e fortunato (spalle alla porta) a ribaltare la situazione, 2-1. Nei minuti conclusivi vengono annullati due gol, uno del potenziale tris e l'altro dell'ipotetico pareggio dei calabresi, ma in extremis è buona la rete di Berti , servito sulla corsa da uno scatenato Cerri. Il Cesena, dunque, consolida l'ottavo posto in classifica, mentre il Catanzaro registra uno stop dopo otto turni di campionato, restando comunque in piena zona playoff.

Cesena-Catanzaro 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Palermo, Bani decisivo

Il Palermo di Pippo Inzaghi deve ringraziare Bani. Il difensore e capitano prima salva quasi sulla linea il tiro a botta sicura di Ghiglione e poi realizza il gol decisivo dell'1-0 in pieno recupero contro il Padova. Per lui è il terzo centro in campionato e il secondo di fila. Da sottolineare che i rosanero hanno giocato con l'uomo in meno a causa del cartellino rosso sventolato al 25' a Modesto per un intervento folle sull'ex Di Mariano, fantasista scuola Roma e nipote di Totò Schillaci. Perrotta, inoltre, si è visto annullare un gol per fuorigioco. Con questo colpo esterno il Palermo blinda il quarto posto.

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