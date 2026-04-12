Serie B: prime vittorie per Breda e Bisoli, tonfo Spezia contro il Mantova 

Vanno in archivio le tre gare in programma nella domenica della trentaquattresima giornata di Serie B. Un turno che si è aperto allo stadio "Euganeo", con la sfida delle 15:00 che ha visto il Padova tornare alla vittoria contro l'Empoli: 1-0 importante per quanto riguarda le parti basse della classifica, con Breda che ottiene il primo successo della sua gestione. Nel tardo pomeriggio, vincono anche Mantova e Reggiana, che superano rispettivamente Spezia e Carrarese.