Serie B: prime vittorie per Breda e Bisoli, tonfo Spezia contro il Mantova
Vanno in archivio le tre gare in programma nella domenica della trentaquattresima giornata di Serie B. Un turno che si è aperto allo stadio "Euganeo", con la sfida delle 15:00 che ha visto il Padova tornare alla vittoria contro l'Empoli: 1-0 importante per quanto riguarda le parti basse della classifica, con Breda che ottiene il primo successo della sua gestione. Nel tardo pomeriggio, vincono anche Mantova e Reggiana, che superano rispettivamente Spezia e Carrarese.
Padova, vittoria nel finale: Bortolussi piega l'Empoli nello scontro salvezza
In uno stadio Euganeo che ha visto per la prima volta aprire la nuova Curva, il Padova di Breda, dopo cinque sconfitte consecutive, torna al successo. Una vittoria per 1-0 contro l'Empoli di Caserta grazie a una rete, arrivata all'84esimo minuto, di Mattia Bortolussi, capocannoniere della formazione biancoscudata. I tre punti ai veneti mancavano dal 28 febbraio, in occasione del successo sul campo del Modena. Grazie a questa vittoria il Padova scavalca proprio l'Empoli in classifica, salendo a quota 37 punti.
Tonfo Spezia, Mantova corsaro al "Picco"
Il Mantova sbanca il "Picco" di La Spezia e approda a quota 40 in classifica, agganciando Suditrol, Sampdoria ed Avellino. Un gol per tempo per i virgiliani, in vantaggio con Bragantini al 32' e poi bravi a chiudere la contesa con Buso al minuto 72. Sconfitta pesantissima per i liguri, che restano sul fondo della graduatoria con 30 punti all'attivo, nonostante il ritorno sulla panchina bianconera di Luca D'Angelo. La squadra di Modesto, invece, affronterà ora con maggiore serenità la settimana che porta al confronto diretto con l'Avellino di Davide Ballardini, reduce dal pari in extremis con il Catanzaro.
Reggiana, prima vittoria per Bisoli: Carrarese ko
Nell'ultima gara della 34esima giornata di Serie B, la Reggiana di Pierpaolo Bisoli ha la meglio sulla Carrarese di Antonio Calabro, apparsa con la "pancia piena" dopo l'importante successo con lo Spezia della scorsa settimana. Motivazioni altissime, invece, per i padroni di casa, quasi all'ultima spiaggia in ottica salvezza: uno-due nei primi 28 minuti, con Manolo Portanova e Massimo Bertagnoli che indirizzano subito il match, punendo Bleve. Nella ripresa, non bastano i cambi degli ospiti per cambiare l'economia del match, con i granata che mettono a referto una vittoria che alimenta le speranze salvezza, superando il Pescara di Gorgone e portandosi a -1 dal Bari di Moreno Longo.