Serie B, Catanzaro-Modena 2-2: pari nel recupero, decide Mendes nel finale
Finisce 2-2 al “Ceravolo” il recupero della 31ª giornata tra Catanzaro e Modena, rinviata lo scorso 17 marzo per maltempo. Primo tempo vivace: dopo un brivido iniziale, il Catanzaro passa subito in vantaggio con Pittarello (5’), a segno di testa su corner. I padroni di casa controllano, ma al 28’ arriva il pari del Modena con Adorni, sempre di testa su assist di Cotali.
Il gol del 2-2 solo nel finale
La gara resta intensa e al 40’ i giallorossi tornano avanti grazie a Rispoli, al suo primo gol in Serie B. Nella ripresa poche occasioni nitide, complice anche la nebbia che limita il gioco: da segnalare una traversa di Di Francesco. Quando il match sembra chiuso, al 95’ arriva la beffa: Mendes firma il definitivo 2-2 di testa su calcio d’angolo. Un pareggio che lascia invariata la classifica: Catanzaro quinto e Modena sesto, separati da tre punti.