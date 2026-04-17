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Sampdoria-Monza 0-3: Cutrone, Caso e una magia di Petagna lanciano Bianco in vetta© LAPRESSE

Sampdoria-Monza 0-3: Cutrone, Caso e una magia di Petagna lanciano Bianco in vetta

Prestazione convincente dei brianzioli, che partono forte e piegano i ragazzi di Lombardo, agganciando il Venezia al primo posto
4 min
TagsSampdoriaMonza

GENOVA - Aveva ragione Attilio Lombardo: la Sampdoria deve guardarsi le spalle senza voli pindarici, anche se i playoff non sarebbero poi così lontani. In uno Stadio Luigi Ferraris gremito, la formazione blucerchiata, reduce da tre vittorie consecutive, perde 3-0 con il Monza di Paolo Bianco, che aggancia il Venezia in vetta alla classifica dopo l'anticipo della 35ª giornata di Serie B. I brianzoli, solidi e spietati, capitalizzano una partenza shock, senza concedere troppo al tentativo di rimonta dei liguri, generosi ma poco concreti.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE B

Partenza super del Monza con Cutrone e Caso

La Samp, priva di Pafundi, Venuti e Coda, si presenta con Henderson e Salvatore Esposito in mediana e Brunori punta centrale. Nel Monza c'è Delli Carri in difesa, Bakoune a metà campo con Caso e Colpani alle spalle del centravanti Cutrone; Azzi, alle prese con un problema alla schiena, non va neanche in panchina, dove invece si siedono Petagna e Keita. Al 5' il Monza è già in vantaggio: corner battuto da Colpani, colpo di testa di Delli Carri e zampata da due passi di Cutrone, che elude la marcatura di un Giordano troppo distratto. Passa un manciata di minuti e Colpani fra tremare la traversa con un micidiale calcio di punizione dai 25 metri. Al 13' c'è il raddoppio brianzolo grazie a una veloce ripartenza: un ispirato Colpani serve Caso che realizza il suo primo gol stagionale con un preciso diagonale a fil di palo. Smaltita la sbornia iniziale, la Sampdoria rialza la testa, ma fatica a farsi pericolosa. Tra il 32' e il 33' i blucerchiati danno qualche segnale con Brunori: prima l'ex attaccante del Palermo ha un buono spunto, calciando però ampiamente alto, poi si mangia un gol fatto, ma è pescato in fuorigioco. Al 41' ci prova anche Esposito su punizione: Thiam è attento e blocca in presa. Pochi istanti prima dell'intervallo c'è un nuovo squillo del Monza con Caso, che manca di pochissimo il bersaglio con un buon destro.

SAMPDORIA-MONZA 0-3, TABELLINO E STATISTICHE

Petagna, che magia!

Nella ripresa la Sampdoria spinge, il Monza si difende bene e riparte di tanto in tanto. Al 56' un calcio di punizione di Pierini, deviato da Cutrone, scheggia il palo della porta di Thiam. Due minuti più tardi però sono gli ospiti a colpire il legno con un bel destro di Colpani. Al 69' ancora palo: stavolta è Thiam a deviare sul legno una conclusione ravvicinata di Brunori. Poi ci prova anche Begic, ma è il Monza a calare il tris con un capolavoro del nuovo entrato Petagna: l'ex attaccante del Napoli, spalle alla porta, smorza il pallone con il petto, si gira e fulmina di sinistro al volo Martinelli, che sfiora soltanto il pallone. Calano i titoli di coda: il Monza vince 3-0 a Marassi e sale in testa, appaiato al Venezia. La Samp deve ripartire con attenzione per evitare rischi nelle ultime tre giornate. Sabato prossimo i blucerchiati saranno impegnati a Cesena mentre il Monza, ancora di venerdì, ospiterà il Modena.

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