Serie B, vincono Venezia e Frosinone. Empoli in zona play-out, la Reggiana ferma il Palermo

Giornata intensa in Serie B : ci si avvicina infatti alla fine del campionato, ma alla trentaseiesima giornata non c'è ancora nessun verdetto ufficiale. Lì davanti, la classifica dice Venezia 78, Monza e Frosinone a 75 e dopo la vittoria di ieri dei brianzoli contro il Modena, anche lagunari e ciociari hanno risposto: rispettivamente battendo 2-0 l' Empoli (ora in zona play-out) in casa grazie ai gol di Adorante (50') e Doumbia (87') e imponendosi 3-0 sulla Carrarese grazie a due rigori (trasformati da Calò e Kone ) e un gol di Fiori .

Serie B, un punto per il Pescara di Insigne

Succede tutto nel primo tempo, invece, tra Reggiana e Palermo: Lambourde (21') apre le danze e Palumbo risponde (30'): il risultato rimane invariato e al triplice fischio è 1-1. Un punto che serve di più alla squadra di Bisoli, in piena lotta per non retrocedere, che agli uomini di Inzaghi: i rosanero dovranno disputare per forza i play-off per provare a salire in Serie A. Stesso risultato tra Pescara e Juve Stabia: Insigne (51') continua a trascinare gli abruzzesi con un altro gol, ma gli ospiti rispondono con Correia (61').

Vittorie larghe per Catanzaro e Spezia. Pari senza reti per la Sampdoria

Il Catanzaro, poi, ne fa quattro allo Spezia, che ora rimane ultimo in classifica: al triplice fischio è 4-2 per i calabresi. Da segnalare la doppietta di Pittarello (79', 82'). Basta uno di gol, invece, alla Virtus Entella, che batte 1-0 il Padova grazie a Cuppone (76') ed esce dalla zona calda, a +2 sui play-out. Anche il Mantova è sulla stessa scia: 0-3 in casa del Sudtirol e sei punti di distacco dal quintultimo posto occupato dall'Empoli a due turni dal termine. Finisce senza reti, infine, l'ultima gara di giornata: 0-0 tra Cesena e Sampdoria.