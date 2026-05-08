Serie B, si decide tutto: i verdetti possibili e le combinazioni per playoff e playout

Staera si decide tutto . La Serie B tutta in campo in contemporanea alle 20.45 per l'ultima giornata del campionato cadetto , quella dei verdetti. Stasera si saprà quale squadra farà compagnia al Venezia di Stroppa, già promosso in Serie A ( qui la classifica ). In corsa ci sono Frosinone e Monza con i ciociari nettamente avvantaggiati: alla squadra di Alvini basterà un punto per festeggiare la promozione. La lotta per i playoff invece si preannuncia avvincente con una tra Frosinone e Monza, oltre a Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia già sicure di un posto. A giocarsi l'ultima piazza disponibile per tenere in vita le speranze di promozione in A saranno una tra Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria. Una folle corsa all'ottavo posto, dunque.

Dal paradiso all'inferno. In fondo alla classifica si capirà bene stasera chi retrocederà direttamente in C e chi si giocherà la permanenza in serie cadetta ai playout tra Reggiana, Spezia, Pescara, Bari, Entella, Sudtirol ed Empoli. Per le prime tre la permanenza nella serie cadetta attraverso i playout sarà molto complicata.

Frosinone o Monza, le combinazioni per la promozione diretta in serie A

Il Frosinone al momento è secondo in classifica e stasera in casa contro il Mantova gli basterà un pareggio per brindare alla promozione. A tre punti dai ciociari c'è il Monza, che deve sperare in una sconfitta della squadra laziale e contemporaneamente battere l’Empoli, coinvolta però nella lotta per non retrocedere. Una missione quindi molto complicata.

Corsa ai playoff, che caos per l'ottavo posto!

Chi tra Frosinone o Monza non prenderà il biglietto diretto per la Serie A potrà comunque rifarsi ai playoff. Già qualificate anche Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia. Per l'ottavo e ultimo posto disponibile è bagarre totale. L'Avellino è il favorito visto che è avanti nella classifica avulsa in caso di arrivo a tre con Cesena e Mantova. Spingono dietro anche Carrarese e Sampdoria, a quota 44, aggrappate a una speranza molto bassa. Devono vincere entrambe e sperare che Avellino, Cesena e Mantova perdano. In caso di arrivo a quattro o a cinque a 47 punti, si qualificherebbe sempre la squadra di Ballardini.

Zona retrocessione, un discorso ancora aperto

In coda alla classifica i calcoli diventano ancora più difficili. Reggiana, Spezia e Pescara sono ultime a parimerito a 34 punti. Una vittoria (obbligatoria) potrebbe non bastargli. Se il Catanzaro dovesse battere il Bari (fermo a quota 37), si aprirebbe uno spiraglio per i playout. In caso contrario, un pareggio salverebbe i pugliesi e condannerebbe tutte e tre alla Serie C diretta. Ma non è finita qui: il Bari rischia anche la retrocessione diretta senza che si disputino i playout: i pugliesi saluterebbero la B se l'Entella vincesse e contemporaneamente centrassero i tre punti anche Empoli e Sudtirol. In quel caso il Bari scivolerebbe a più di quattro punti dalla quintultima e retrocederebbe direttamente con Pescara, Spezia e Reggiana. Se il Bari perdesse, in caso di vittoria dello Spezia a Pescara andrebbe la Reggiana ai playout.

Quando si giocheranno playoff e playout di B

La Lega Serie B ha ufficializzato gli orari dei playoff e dell'eventuale playout. Turno preliminare playoff in gara unica sul campo della migliore classificata,, ore 18.45: sesta contro settima; ore 21: quinta contro ottava. Nelle fasi successive. Andata semifinali,: sesta o settima contro terza;: quinta o ottava contro quarta. Ritorno semifinali,: terza contro sesta o settima;: quarta contro quinta o ottava.: il ritorno è in casa della migliore classificata. Alle ore 20 anche: andata venerdì 15 maggio sul campo della diciassettesima e ritorno venerdì 22 maggio in casa della sedicesima.