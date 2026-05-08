Serie B, si decide tutto: i verdetti possibili e le combinazioni per playoff e playout
Staera si decide tutto. La Serie B tutta in campo in contemporanea alle 20.45 per l'ultima giornata del campionato cadetto, quella dei verdetti. Stasera si saprà quale squadra farà compagnia al Venezia di Stroppa, già promosso in Serie A (qui la classifica). In corsa ci sono Frosinone e Monza con i ciociari nettamente avvantaggiati: alla squadra di Alvini basterà un punto per festeggiare la promozione. La lotta per i playoff invece si preannuncia avvincente con una tra Frosinone e Monza, oltre a Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia già sicure di un posto. A giocarsi l'ultima piazza disponibile per tenere in vita le speranze di promozione in A saranno una tra Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria. Una folle corsa all'ottavo posto, dunque.
Dal paradiso all'inferno. In fondo alla classifica si capirà bene stasera chi retrocederà direttamente in C e chi si giocherà la permanenza in serie cadetta ai playout tra Reggiana, Spezia, Pescara, Bari, Entella, Sudtirol ed Empoli. Per le prime tre la permanenza nella serie cadetta attraverso i playout sarà molto complicata.
Frosinone o Monza, le combinazioni per la promozione diretta in serie A
Il Frosinone al momento è secondo in classifica e stasera in casa contro il Mantova gli basterà un pareggio per brindare alla promozione. A tre punti dai ciociari c'è il Monza, che deve sperare in una sconfitta della squadra laziale e contemporaneamente battere l’Empoli, coinvolta però nella lotta per non retrocedere. Una missione quindi molto complicata.
Corsa ai playoff, che caos per l'ottavo posto!
Chi tra Frosinone o Monza non prenderà il biglietto diretto per la Serie A potrà comunque rifarsi ai playoff. Già qualificate anche Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia. Per l'ottavo e ultimo posto disponibile è bagarre totale. L'Avellino è il favorito visto che è avanti nella classifica avulsa in caso di arrivo a tre con Cesena e Mantova. Spingono dietro anche Carrarese e Sampdoria, a quota 44, aggrappate a una speranza molto bassa. Devono vincere entrambe e sperare che Avellino, Cesena e Mantova perdano. In caso di arrivo a quattro o a cinque a 47 punti, si qualificherebbe sempre la squadra di Ballardini.
Zona retrocessione, un discorso ancora aperto
In coda alla classifica i calcoli diventano ancora più difficili. Reggiana, Spezia e Pescara sono ultime a parimerito a 34 punti. Una vittoria (obbligatoria) potrebbe non bastargli. Se il Catanzaro dovesse battere il Bari (fermo a quota 37), si aprirebbe uno spiraglio per i playout. In caso contrario, un pareggio salverebbe i pugliesi e condannerebbe tutte e tre alla Serie C diretta. Ma non è finita qui: il Bari rischia anche la retrocessione diretta senza che si disputino i playout: i pugliesi saluterebbero la B se l'Entella vincesse e contemporaneamente centrassero i tre punti anche Empoli e Sudtirol. In quel caso il Bari scivolerebbe a più di quattro punti dalla quintultima e retrocederebbe direttamente con Pescara, Spezia e Reggiana. Se il Bari perdesse, in caso di vittoria dello Spezia a Pescara andrebbe la Reggiana ai playout.