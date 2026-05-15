Bari-Sudtirol playout Serie B: orario e dove vederla in tv e in streaming

Questa sera il Bari si gioca una fetta importantissima della propria stagione. Alle ore 20, allo stadio San Nicola, i biancorossi ospitano il Sudtirol nella gara d’andata dei playout di Serie B, uno spareggio che decreterà quale delle due squadre manterrà la categoria e quale, invece, accompagnerà Pescara, Spezia e Reggiana in Serie C. Il match di ritorno è in programma il 22 maggio allo stadio Druso di Bolzano, sempre con calcio d’inizio alle 20:00. Saranno 180 minuti ad altissima tensione, nei quali ogni dettaglio potrà risultare decisivo. La formazione pugliese parte da una situazione di svantaggio, dovuta al peggior piazzamento ottenuto al termine della regular season. Il Bari ha infatti chiuso il campionato al diciassettesimo posto, con un punto in meno rispetto al Sudtirol, e questo costringe i biancorossi a dover chiudere il doppio confronto con una migliore differenza reti. Il regolamento dei playout prevede infatti che, al termine delle due partite, si salvi la squadra con il maggior numero di gol complessivi. In caso di perfetta parità, a sorridere sarebbe il Sudtirol grazie al miglior posizionamento in classifica. Non sono previsti né tempi supplementari né calci di rigore.