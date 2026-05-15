Bari-Sudtirol diretta playout Serie B: segui la sfida d'andata LIVE
Bari-Sudtirol, a voi. Al San Nicola si va in campo per l'andata dei playout di Serie B. I biancorossi pugliesi allenati da Moreno Longo, peggio piazzati in classifica al termine del campionato, sono obbligati a vincere almeno una partita tra andata e ritorno per evitare la retrocessione in Serie C. A parità di risultati, di reti fatte e subite, tra il match di questa sera e quello di ritorno in programma venerdì 22 maggio, alle 20, al Druso di Bolzano, a salvarsi sarebbero comunque gli altoatesini di Fabrizio Castori. Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it.
20:49
Bari-Sudtirol, si va al riposo in perfetta parità
Si va al riposo sul risultato di 0-0.
20:48
47' - Ammonito Moncini
Rapuano ammonisce Moncini, scarpata in faccia a involontaria a Frigerio su un campanile: gioco pericoloso, cartellino giallo.
20:46
45' - Bari-Sudtirol, due minuti di recupero
Concessi due minuti di recupero.
20:43
42' - Pagano pericoloso
Esteves smarca Pagano, che controlla e calcia col destro: esterno della rete.
20:42
41' - Casiraghi a un passo dal gol
Punizione dal limite dell'area di rigore, calciata forte e tagliata dallo specialista Casiraghi (fallo di Odenthal su Merkaj). La palla sibila di un nulla alla sinistra del palo della porta difesa da Cerofolini. Sudtirol vicino al vantaggio.
20:39
38' - Ci prova Molina
Merkaj lavora un pallone per Molina, controllo e tiro dell'esterno di Castori, che non inquadra lo specchio della porta.
20:33
32' - Bari-Sudtirol, tentativo di rovesciata di Merkaj
Cross di Molina per Merkaj, l'attaccante del Sudtirol si coordina e calcia in rovesciata ma trova il corpo di Mantovani.
20:31
30' - Tiro di Moncini
Tentativo dalla distanza di Moncini: tiro alto.
20:27
26' - Colpo di testa di Frigerio
Altro tentativo del Sudtirol. Punizione dalla trequarti battuta da Casiraghi: colpo di testa di Frigerio, palla sul fondo.
20:22
21' - Tentativo di Frigerio
Cerofolini esce al limite dell'area di rigore e allontana di testa, la palla arriva in zona Frigerio: tentativo al volo, non inquadra lo specchio della porta.
20:16
15' - Bari-Sudtirol, Rao pericoloso
Rao s'invola sulla sinistra, supera in velocità El Kaouakibi, entra in area ma calcia a lato a tu per tu con Adamonis.
20:15
14' - Tiro di Maggiore
Pagano prende la linea di fondo e tocca all'indietro per Maggiore, calcio di rigore in movimento: Adamonis blocca a terra.
20:11
10' - Squillo Bari, ci prova Piscopo
Primo squillo del Bari: Piscopo al volo su cross dalla sinistra di Rao. Solo esterno della rete.
20:10
9' - Taglio per Pecorino
Pecorino è a terra. Per lui un taglio al volto in seguito di uno scontro con Odenthal. Lo medicano i sanitari.
20:08
7' - Ci prova Molina
Ancora Sudtirol. Molina salta due difensori, entra in area e calcia di sinistro: a lato.
20:04
3' - Cerofolini salva il Bari
Sudtirol vicino al vantaggio. El Kaouakibi entra in area da destra, sterza e calcia forte sul primo palo: para Cerofolini. Sono partiti forte gli altoatesini.
20:02
1' - Partiti!
Partiti, è iniziata Bari-Sudtirol.
19:59
Bari-Sudtirol, tutto pronto per il calcio d'inizio
Squadre in campo. Record stagionale di presenze per il San Nicola. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Bari-Sudtirol.
19:48
Riscaldamento terminato, tutto pronto al San Nicola
Fase di riscaldamento terminata. Tutto pronto al "San Nicola" per il primo round del doppio confronto che vale i playout di Serie B. Cresce l'attesa: fischio d'inizio alle ore 20.
19:40
Dieci precedenti in Serie B tra Bari e Sudtirol
Bari e Sudtirol si sono affrontate 10 volte in Serie BKT tra regular e post season, ma solo due di queste sfide sono state disputate al termine della stagione regolare: le semifinali dei playoff 2022/23, quando i pugliesi passarono il turno nonostante la sconfitta esterna per 1-0 nel match d'andata (vittoria 1-0 al ritorno e miglior posizionamento in regular season). In generale, il bilancio dei precedenti pende in favore degli altoatesini, che vantano quattro successi a fronte di tre vittorie dei galletti.
19:32
Longo contro Castori, sfida nella sfida
Moreno Longo contro Fabrizio Castori. Pragmatismo ed esperienza al servizio di Bari e Sudtirol. Chi si salverà? Chi avrà la peggio, invece, raggiungerà in Serie C Pescara, Reggiana e Spezia.
19:19
Bari a caccia della salvezza: oltre 20mila spettatori al San Nicola
Staccati più di 22.000 biglietti allo stadio "San Nicola" in occasione di Bari-Sudtirol, gara d'andata dei playout di Serie B. Il pubblico di fede biancorossa non ha intenzione di mollare: c'è una salvezza da conquistare.
19:10
Riflettori puntati su Emanuele Rao
In questo 2026, una delle poche note liete del Bari è stata senza dubbio Emaniiele Rao, talento di proprietà del Napoli che si è preso la scena alla corte di Moreno Longo. Sei gol e tre assist per lui con la maglia biancorossa, per un totale di 1.629 minuti giocati. Anche oggi, i pugliesi si affideranno a lui in attacco, al fianco di Moncini.
18:57
Le formazioni ufficiali di Bari-Sudtirol
Ecco le scelte ufficiali di Longo e Castori:
BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves, Maggiore, Pagano, Dorval; Moncini, Rao. Allenatore: Longo.
SUDTIROL (4-4-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, El Kaouakibi, S. Davi; Molina, Casiraghi, Tronchin, Frigerio; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.
18:51
Fattore campo in favore del Sudtirol
Primo round in casa del Bari, ritorno al "Druso" di Bolzano. In caso di parità in termini di differenza reti, alla fine del doppio confronto, a salvarsi sarebbe la squadra di Fabrizio Castori, per miglior piazzamento nella regular season (quintultimo posto).
18:45
Bari-Sudtirol, alle 20 il calcio d'inizio
Alle 20 il calcio d'inizio di Bari-Sudtirol, gara valida per l'andata dei playout di Serie B.