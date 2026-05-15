Bari-Sudtirol diretta playout Serie B: segui la sfida d'andata LIVE

Bari-Sudtirol , a voi. Al San Nicola si va in campo per l'andata dei playout di Serie B . I biancorossi pugliesi allenati da Moreno Longo , peggio piazzati in classifica al termine del campionato, sono obbligati a vincere almeno una partita tra andata e ritorno per evitare la retrocessione in Serie C . A parità di risultati, di reti fatte e subite, tra il match di questa sera e quello di ritorno in programma venerdì 22 maggio, alle 20, al Druso di Bolzano, a salvarsi sarebbero comunque gli altoatesini di Fabrizio Castori . Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it .

Sudtirol vicino al vantaggio. El Kaouakibi entra in area da destra, sterza e calcia forte sul primo palo: para Cerofolini. Sono partiti forte gli altoatesini.

19:48

Riscaldamento terminato, tutto pronto al San Nicola

Fase di riscaldamento terminata. Tutto pronto al "San Nicola" per il primo round del doppio confronto che vale i playout di Serie B. Cresce l'attesa: fischio d'inizio alle ore 20.

19:40

Dieci precedenti in Serie B tra Bari e Sudtirol

Bari e Sudtirol si sono affrontate 10 volte in Serie BKT tra regular e post season, ma solo due di queste sfide sono state disputate al termine della stagione regolare: le semifinali dei playoff 2022/23, quando i pugliesi passarono il turno nonostante la sconfitta esterna per 1-0 nel match d'andata (vittoria 1-0 al ritorno e miglior posizionamento in regular season). In generale, il bilancio dei precedenti pende in favore degli altoatesini, che vantano quattro successi a fronte di tre vittorie dei galletti.

19:32

Longo contro Castori, sfida nella sfida

Moreno Longo contro Fabrizio Castori. Pragmatismo ed esperienza al servizio di Bari e Sudtirol. Chi si salverà? Chi avrà la peggio, invece, raggiungerà in Serie C Pescara, Reggiana e Spezia.

19:19

Bari a caccia della salvezza: oltre 20mila spettatori al San Nicola

Staccati più di 22.000 biglietti allo stadio "San Nicola" in occasione di Bari-Sudtirol, gara d'andata dei playout di Serie B. Il pubblico di fede biancorossa non ha intenzione di mollare: c'è una salvezza da conquistare.

19:10

Riflettori puntati su Emanuele Rao

In questo 2026, una delle poche note liete del Bari è stata senza dubbio Emaniiele Rao, talento di proprietà del Napoli che si è preso la scena alla corte di Moreno Longo. Sei gol e tre assist per lui con la maglia biancorossa, per un totale di 1.629 minuti giocati. Anche oggi, i pugliesi si affideranno a lui in attacco, al fianco di Moncini.

18:57

Le formazioni ufficiali di Bari-Sudtirol

Ecco le scelte ufficiali di Longo e Castori:

BARI (3-5-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou; Piscopo, Esteves, Maggiore, Pagano, Dorval; Moncini, Rao. Allenatore: Longo.

SUDTIROL (4-4-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, El Kaouakibi, S. Davi; Molina, Casiraghi, Tronchin, Frigerio; Merkaj, Pecorino. Allenatore: Castori.