Calendario Serie B 2026/27: data, luogo e dove vedere la presentazione in tv

La Serie B 2026/27 è pronta a prendere forma. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega B ha annunciato la data nella quale verrà celebrata la cerimonia di sorteggio dei calendari. Le venti squadre partecipanti sono pronte a sfidarsi con l'obiettivo di ripetere quanto fatto nell'ultima edizione dal Venezia, Frosinone e Monza, che hanno conquistato la promozione in Serie A.