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giovedì 18 giugno 2026
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Calendario Serie B 2026/27: data, luogo e dove vedere la presentazione in tv

Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'estrazione del programma di tutte le partite del prossimo campionato di seconda serie
3 min
TagsSerie Bcalendari

La Serie B 2026/27 è pronta a prendere forma. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega B ha annunciato la data nella quale verrà celebrata la cerimonia di sorteggio dei calendari. Le venti squadre partecipanti sono pronte a sfidarsi con l'obiettivo di ripetere quanto fatto nell'ultima edizione dal Venezia, Frosinone e Monza, che hanno conquistato la promozione in Serie A

Sorteggio calendario Serie B 2026/27: data e orario

Il sorteggio ufficiale del nuovo calendario di Serie B si terrà mercoledì 22 luglio ad Ascoli. Nei prossimi giorni verranno comunicati l'orario e la location che ospiterà l'evento.

Dove vedere il sorteggio del calendario della Serie B 2026/27

Sarà possible seguire la cerimonia di sorteggio dei calendari della prossima Serie B attraverso i canali ufficiali della Lega B. Attualmente non sono state rese note ulteriori modalità per seguire l'evento. 

Il presidente Bedin: "La Lega Serie B vuole unire passione sportiva all'orgoglio del territorio"

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, attraverso un comunicato ufficiale, ha motivato la scelta di Ascoli come teatro dell'evento: "Svelare il nuovo campionato in cornici storiche d'eccellenza dimostra come la Lega Serie B voglia legare la passione sportiva all'orgoglio del territorio, trasformando il calcio in un veicolo per celebrare le meraviglie del nostro Paese fin dal primo momento della stagione. Ringrazio l’Ascoli nella persona del Presidente Passeri e il Comune nella figura del Sindaco Fioravanti per aver accolto con entusiasmo l’opportunità di ospitare la presentazione dei calendari della Serie BKT”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie B

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