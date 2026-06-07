Ascoli-Brescia diretta playoff Serie C: segui la finale che vale un posto in Serie B LIVE

Ascoli-Brescia , a voi. Alle 18 il calcio d'inizio della finale di ritorno dei playoff di Serie B . Si riparte dall'1-1 maturato nel match di andata con i gol di Rizzo Pinna (8') e Crespi (12'). In caso di perdurare della parità al termine dei novanta minuti più recupero, in programma allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse essere ulteriormente confermato, la promozione sarà decretata ai calci di rigore. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

19:22

55' - Cazzadori tenta subito la conclusione

Appena entrato in campo, Cazzadori tenta subito la conclusione. Palla fuori.

19:21

54' - Doppio cambio per Corini

Doppio cambio immediato per Eugenio Corini, nell'intento di recuperare il doppio svantaggio. Fanno il loro ingresso Cazzadori e Boci. Escono Zennaro e De Maria.

19:20

53' - Ammonito Silipo

Cartellino giallo per l'autore del gol Silipo, che si è tolto la maglia per esultare.

19:19

52' - Gol di Silipo! Ascoli-Brescia 2-0

Trova il raddoppio l'Ascoli. Gol di incredibile fattura, quello segnato da Silipo. Il numero 7 bianconero prima, dalla corsia di destra, ha superato con un dribbling secco De Maria quindi, praticamente dalla linea di fondo, con il mancino sceglie di calciare in porta, battendo Gori.

19:17

Ascoli-Brescia, il dato dei presenti

Ufficiale il dato delle presenze. Al "Del Duca" per Ascoli-Brescia presenti 10.800 persone.

19:15

48' - Calcio d'angolo per il Brescia: respinge la difesa

Il Brescia è partito forte in questo secondo tempo. Crespi conquista un angolo, il quale però viene respinto dalla retroguardia avversaria.

19:11

45' - Ascoli-Brescia, al via il secondo tempo

Al via la seconda parte di gara. Possesso palla per l'Ascoli.

19:10

Problema alla traversa. Attesa per la ripresa del gioco

Problema nella porta davanti alla Curva Sud, verso dove attaccherà il Brescia. Addetti pronti alla sistemazione.

19:08

Tornano in campo le due squadre

Ascoli e Brescia in campo per il secondo tempo.

18:52

45'+1 - Termina il primo tempo: Ascoli-Brescia 1-0

L'arbitro manda le squadre al riposo. Ascoli e Brescia si trovano sul risultato di 1-0 dopo la prima frazione, con il gol di Rizzo Pinna all'11esimo minuto.

18:52

45'+1 - Gori para su D'Uffizi

Ultima occasione del primo tempo per l'Ascoli. Il tiro con il destro di D'Uffizi è parato da Gori.

18:51

45' - Un minuto di recupero

Il direttore di gara Drigo concede un minuto di recupero.

18:50

44' - Mallamo spreca al palla del pareggio

Una palla filtrante di Lamesta taglia fuori la difesa dell'Ascoli e lancia Mallamo in area di rigore a tu per tu con Vitale. Il centrocampista, però, apre troppo l'interno e il pallone termina clamorosamente fuori.

18:46

41' - Gori (Ascoli) ammonito

Ammonito l'attaccante dell'Ascoli Gori per aver impedito al suo omonimo portiere avversario la ripartenza immediata.

18:46

40' - Gori in uscita salva su Guiebre

Guiebre tenta la serpentina in area piccola dalla destra. Gori in uscita bassa recupera il pallone.

18:43

37' - Crespi ci prova in rovesciata

Si fa vedere in avanti il Brescia: Crespi tenta la conclusione in rovesciata, ma termina larghissima.

18:42

36' - Ascoli-Brescia: punizione di Rizzo Pinna: fuori

Ci prova l'autore del gol. Rizzo Pinna si prende la responsabilità del calcio di punizione, che termina però largo alla sinistra di Gori.

18:40

35' - Altra punizione dal limite per l'Ascoli. Ammonito Balestrero

Guizzo di Rizzo Pinna al limite dell'area. L'autore del gol anticipa Balestrero, che lo stende. Ammonito il capitano del Brescia. Punizione per l'Ascoli. Anche Balestrero era in diffida.

18:36

30' - Vitale para su Zennaro

Ancora pericoloso il Brescia. Crespi tenta di prendere posizione in area, il pallone è però respinto dalla difesa e trova Zennaro che, dal limite dell'area, tenta la conclusione con l'interno. Para Vitale.

18:33

27' - Mallamo colpisce di testa: fuori

Il calcio d'angolo trova nel mezzo dell'area Mallamo, totalmente solo. Il colpo di testa del centrocampista, però, è spreciso e termina sul fondo.

18:32

26' - Primo angolo della partita per il Brescia

La difesa dell'Ascoli respinge l'offensiva del Brescia, che conquista il primo angolo della partita.

18:30

24' - Ammonito anche De Maria

Primo ammonito anche per il Brescia. Il direttore di gara mostra il giallo a De Maria per un fallo tattico. Diffidato, il giocatore sconterà un turno di squalifica all'inizio della prossima stagione.

18:26

21' - Ammonito Nicoletti

A Nicoletti il primo cartellino giallo della partita. Il difensore punito per un fallo tattico su Marras.

18:22

18' - Lamesta tenta il cross: rimessa dal fondo

Ci prova il Brescia con Lamesta, che tenta di mettere il pallone in mezzo. Tocco sbagliato, la palla termina sul fondo.

18:18

12' - Crespi a terra in area di rigore: non c'è fallo

Crespi termina a terra in area di rigore dopo un contrasto con Nicoletti. Per il direttore di gara Drigo non c'è fallo.

18:16

10' - Gol di Rizzo Pinna! Ascoli-Brescia 1-0

Ascoli in vantaggio! La finale di ritorno si sblocca dopo dieci minuti. Gori vince un contrasto sulla trequarti e serve l'inserimento di Rizzo Pinna, che dal limite dell'area calcia rasoterra con il destro. Il tiro termina sul palo e termina quindi in rete. Così come all'andata il trequartista trova il gol.

18:15

8' - Guiebre calcia alto

Ancora pericoloso l'Ascoli: palla in mezzo di prima per Silipo con il destro per l'inserimento di Guiebre, il cui tiro però termina altissimo.

18:14

8' - Prima occasione: Gori para su Silipo

Il calcio di punizione è stato calciato da Silipo. Il tiro con il mancino sul palo lontano è però parato da Gori.

18:13

6' - Punizione dal limite per l'Ascoli

Aumenta i giri del motore l'Ascoli. Alagna tenta l'incursione, ma viene atterrato a un metro dall'inrgesso dell'area di rigore da Lamesta.

18:10

3' - Fallo di Alagna. Ritmi alti

Primi minuti caratterizzati da un'alta intensità in campo. Altro intervento falloso, questa volta di Alagna. Punizione per l'Union Brescia. Gioco molto spezzettato.

18:07

2' - Fallo in attacco di Crespi

Inizio a trazione anteriore degli ospiti. Fallo in attacco di Crespi, punizione per l'Ascoli subito fuori dall'area di rigore.

18:06

1' - Crespi calcia subito fuori

Dopo appena venti secondi Crespi tenta la conclusione, che termina però larghissima.

18:06

1' - Ascoli-Brescia, al via la partita!

Inizia Ascoli-Brescia, primo pallone della partita a disposizione del Brescia.

18:02

Ascoli-Brescia, squadre in campo!

Ascoli e Brescia fanno il loro ingresso in campo per la finale di ritorno dei playoff di Serie C.

17:57

In tribuna l'allenatore di Sinner

Sulla tribuna del "Del Duca" è presente Simone Vagnozzi, allenatore di Sinner. Il tutto, in contemporanea con la finale di Rollan Garros con protagonista l'italiano Cobolli.

17:48

Brescia, Corini: "Più ardua l'impresa, più bello poterla fare"

Eugenio Corini, allenatore dell'Union Brescia, a Sky Sport: "La fatica nobilita l'uomo, e rappresenta l'identità di un bresciano, che si vive in ogni famiglia. Nella storia della nostra squadra c'è tanta fatica. Questo ci ha reso coesi, forti, con la grande consapevolezza di venire in questo stadio, contro una squadra forte, e giocarci le nostre carte. Più ardua l'impresa, più bello poterla fare. Affronteremo una squadra forte, con uno score casalingo pazzesco. Vedremo chi la spunterà".

17:46

Ascoli, Tomei: "Questo stadio ci darà la carica"

Francesco Tomei, allenatore dell'Ascoli, ai microfoni di Sky Sport: "Questo stadio trasmette carica. I ragazzi quando giocano in casa sentono questo pubblico. Sarà un fatto positivo. Alla fine del percorso cercheremo di fare l'ultimo scalino, ma come noi anche il Brescia. Sono finali, partite particolari. Dobbiamo rimanere dentro e vedere come andrà a finire".

17:40

In caso di parità supplementari e rigori

Non sono previsti vantaggi. In caso di parità al termine dei novanta minuti, considerato anche l'1-1 della gara di andata, le squadre andranno ai supplementari e quindi ai calci di rigore.

17:25

Squadre in campo per il riscaldamento

Ascoli e Union Brescia sono entrate in campo per il riscaldamento. Lo stadio, tutto esaurito, è già colmo. Fischi per gli ospiti una volta fatto l'ingresso sul terreno di gioco.

17:08

Brescia, la formazione ufficiale

BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi. Allenatore. Corini.

A disposizione: Liverani, Damioli, Pasini, Sorensen, Boci, Cantamessa, Moretti, Guglielmotti, Valente, Cazzadori, Vido, Cisco, Fogliata, Spagnoli, Maistrello.

17:07

Ascoli, la formazione ufficiale

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei.

A disposizione: Barosi, Pagliai, Rizzo, Zagari, Rama, Menna, Bando, Ndoj, Milanese, Galuppini, Palazzino, Del Sole, Oviszach, Chakir, Corazza.

17:03

Si riparte dall'1-1 dell'andata

Nella gara di andata, giocata al "Rigamonti", Ascoli e Brescia hanno pareggiato per 1-1. Allo stadio Cino e Lillo Del Duca le formazioni si giocano la promozione alla prossima Serie B.

17:01

Ascoli-Brescia, dove vederla in tv e live streaming

Dove vedere Ascoli-Brescia in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

Stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli Piceno