Recupero Brescia-Ascoli, pari tra Corini e Tomei: il discorso promozione si deciderà al ritorno
Va in archivio il primo round del doppio confronto che mette in palio la promozione in Serie B. Dopo la sospensione per pioggia, Union Brescia e Ascoli hanno giocato gli ultimi 28 minuti più recupero, chiudendo il match sul punteggio di 1-1. Tutto si deciderà domenica 7 giugno al "Del Duca", in occasione della gara di ritorno di questa finale playoff di Serie C.
Recupero Union Brescia-Ascoli, finisce 1-1: la promozione si deciderà al "Del Duca"
A meno di 24 ore dalla sospensione ordinata dall'arbitro Di Loreto della sezione di Terni, Union Brescia ed Ascoli sono tornate a sfidarsi sul campo dello stadio "Rigamonti", ripartendo dal minuto 62 e dal parziale di 1-1, figlio delle reti di Rizzo Pinna (8') e Crespi (12'). Un ultimo terzo di partita caratterizzato da equilibrio e tensione, complice l'importanza della posta in palio. Poche le palle gol a disposizione delle squadre allenate da Corini e Tomei: Silvestri ci prova per i padroni di casa, Silipo tenta la conclusione dalla distanza ma non spaventa Gori. È tutto pari. All'84', però, da segnalare la tegola Mercati per le Rondinelle: ammonizione pesante per il centrocampista centrale biancazzurro, che era diffidato e salterà per squalifica la finale playoff di ritorno. Nel finale, finisce largo anche il mancino di Manuel Marras, che spreca la chance più ghiotta della serata. Discorso promozione rinviato a domenica 7 giugno al "Del Duca": fischio d'inizio previsto per le ore 18.