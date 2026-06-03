Recupero Brescia-Ascoli, pari tra Corini e Tomei: il discorso promozione si deciderà al ritorno

Recupero Union Brescia-Ascoli, finisce 1-1: la promozione si deciderà al "Del Duca"

A meno di 24 ore dalla sospensione ordinata dall'arbitro Di Loreto della sezione di Terni, Union Brescia ed Ascoli sono tornate a sfidarsi sul campo dello stadio "Rigamonti", ripartendo dal minuto 62 e dal parziale di 1-1, figlio delle reti di Rizzo Pinna (8') e Crespi (12'). Un ultimo terzo di partita caratterizzato da equilibrio e tensione, complice l'importanza della posta in palio. Poche le palle gol a disposizione delle squadre allenate da Corini e Tomei: Silvestri ci prova per i padroni di casa, Silipo tenta la conclusione dalla distanza ma non spaventa Gori. È tutto pari. All'84', però, da segnalare la tegola Mercati per le Rondinelle: ammonizione pesante per il centrocampista centrale biancazzurro, che era diffidato e salterà per squalifica la finale playoff di ritorno. Nel finale, finisce largo anche il mancino di Manuel Marras, che spreca la chance più ghiotta della serata. Discorso promozione rinviato a domenica 7 giugno al "Del Duca": fischio d'inizio previsto per le ore 18.