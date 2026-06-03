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mercoledì 3 giugno 2026
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Recupero Brescia-Ascoli, pari tra Corini e Tomei: il discorso promozione si deciderà al ritorno

Dopo la sospensione per pioggia, resta congelato il risultato dell'andata della finale playoff di Serie C, iniziata nella serata di ieri
2 min
TagsSerie Cunion bresciaascoli

Va in archivio il primo round del doppio confronto che mette in palio la promozione in Serie B. Dopo la sospensione per pioggia, Union Brescia e Ascoli hanno giocato gli ultimi 28 minuti più recupero, chiudendo il match sul punteggio di 1-1. Tutto si deciderà domenica 7 giugno al "Del Duca", in occasione della gara di ritorno di questa finale playoff di Serie C.

 

Recupero Union Brescia-Ascoli, finisce 1-1: la promozione si deciderà al "Del Duca"

A meno di 24 ore dalla sospensione ordinata dall'arbitro Di Loreto della sezione di Terni, Union Brescia ed Ascoli sono tornate a sfidarsi sul campo dello stadio "Rigamonti", ripartendo dal minuto 62 e dal parziale di 1-1, figlio delle reti di Rizzo Pinna (8') e Crespi (12'). Un ultimo terzo di partita caratterizzato da equilibrio e tensione, complice l'importanza della posta in palio. Poche le palle gol a disposizione delle squadre allenate da Corini e Tomei: Silvestri ci prova per i padroni di casa, Silipo tenta la conclusione dalla distanza ma non spaventa Gori. È tutto pari. All'84', però, da segnalare la tegola Mercati per le Rondinelle: ammonizione pesante per il centrocampista centrale biancazzurro, che era diffidato e salterà per squalifica la finale playoff di ritorno. Nel finale, finisce largo anche il mancino di Manuel Marras, che spreca la chance più ghiotta della serata. Discorso promozione rinviato a domenica 7 giugno al "Del Duca": fischio d'inizio previsto per le ore 18.

 

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