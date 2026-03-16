Finalmente Vicenza: il Lanerossi torna in Serie B dopo quattro anni!

È festa grande allo stadio Romeo Menti, che festeggia il ritorno in Serie B del Vicenza dopo quattro anni di purgatorio in terza serie. La squadra di Fabio Gallo supera per 2-1 l' Inter Under 23 guidata dall'ex Stefano Vecchi e con 20 punti di vantaggio sul Brescia secondo in classifica, può brindare alla promozione con ben sei turni di anticipo rispetto alla conclusione del Giorne A di Serie C .

Vicenza, la terza è la volta buona

È stata una lunga rincorsa quella al ritorno tra i cadetti per un Vicenza che aveva visto sfumare l'obiettivo già in due occasioni, nella finale playoff con la Carrarese nel 2023/204 e nella semifinale con la Ternana nel 2024/2025. La terza è stata la volta buona, con un campionato largamente dominato sotto la guida di mister Gallo, che già la scorsa stagione aveva festeggiato la promozione della Virtus Entella, guidandola alla vittoria nel girone B. Un traguardo atteso già dallo scorso venerdì, quando il Brescia non era andato oltre il pari contro l'Alcione e che è arrivato questa sera con le reti di Capello e Stuckler, nuovo capocannoniere del campionato. Finisce con la festa in mezzo al campo, cui partecipa anche il presdente Stefano Rosso.