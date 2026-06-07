Corriere dello Sport.it
domenica 7 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Ascoli-Brescia in tv? Sky o Rai, orario

Ultimo atto della stagione al "Del Duca", dove Tomei e Corini si giocano la promozione in Serie B: le probabili formazioni del ritorno della finale playoff di C
TagsPlayoff Serie Cascoliunion brescia

È il giorno del ritorno della finale playoff di Serie C. Ascoli e Union Brescia si giocano il pass per la B, a pochi giorni dall'1-1 maturato nella gara d'andata, sospesa per pioggia nella serata di martedì e completata mercoledì scorso. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari, più eventuali calci di rigore. Si tratta dell'ultimo appuntamento ufficiale del calcio professionistico italiano nella stagione sportiva 2025/26.

Ascoli-Brescia, l'orario

Ascoli-Brescia si giocherà oggi, domenica 7 giugno, alle ore 18 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca".

Dove vedere Ascoli-Brescia in diretta tv

Ascoli-Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251) e in co-esclusiva in chiaro su Rai Due.

Ascoli-Brescia, dove vederla in streaming

Il ritorno della finale playoff di Serie C sarà visibile live in streaming su Sky Go, NOW e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su App Store e Play Store, oltre alla possibilità di accedere ai rispettivi siti di riferimento tramite pc, smartphone e tablet. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire l'ultimo atto della Serie C 2025/26 in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

Le probabili scelte di Tomei e Corini

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; G. Gori. Allenatore: Tomei.

A disposizione: 46 Barosi, 2 Pagliai, 3 Nicoletti, 24 Bando, 62 Milanese, 6 Ndoj, 11 Oviszach, 14 Galuppini, 10 Del Sole, 28 Palazzino, 9 Chakir, 18 Corazza.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

U. BRESCIA (3-4-2-1): S. Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mallamo, Zennaro, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi. Allenatore: Corini.

A disposizione: 1 Liverani, 22 Damioli, 4 Sorensen, 42 Moretti, 5 Pasini, 24 Boci, 14 Mallamo, 44 Guglielmotti, 15 De Francesco, 11 Cisco, 32 Spagnoli, 9 Vido, 17 Maistrello, 45 Valente, 97 Cazzadori.

Indisponibili: -. Squalificati: Mercati. Diffidati: Armati, Balestrero, Cisco, Crespi, De Maria, Marras, Rizzo, Fogliata.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

È il giorno del ritorno della finale playoff di Serie C. Ascoli e Union Brescia si giocano il pass per la B, a pochi giorni dall'1-1 maturato nella gara d'andata, sospesa per pioggia nella serata di martedì e completata mercoledì scorso. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari, più eventuali calci di rigore. Si tratta dell'ultimo appuntamento ufficiale del calcio professionistico italiano nella stagione sportiva 2025/26.

Ascoli-Brescia, l'orario

Ascoli-Brescia si giocherà oggi, domenica 7 giugno, alle ore 18 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca".

Dove vedere Ascoli-Brescia in diretta tv

Ascoli-Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251) e in co-esclusiva in chiaro su Rai Due.

Ascoli-Brescia, dove vederla in streaming

Il ritorno della finale playoff di Serie C sarà visibile live in streaming su Sky Go, NOW e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su App Store e Play Store, oltre alla possibilità di accedere ai rispettivi siti di riferimento tramite pc, smartphone e tablet. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire l'ultimo atto della Serie C 2025/26 in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

Da non perdere

Brescia-Ascoli, pari all'andataLa pioggia ferma Brescia-Ascoli
1
Dove vedere Ascoli-Brescia in tv? Sky o Rai, orario
2
Le probabili scelte di Tomei e Corini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS