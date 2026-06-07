Dove vedere Ascoli-Brescia in tv? Sky o Rai, orario

È il giorno del ritorno della finale playoff di Serie C . Ascoli e Union Brescia si giocano il pass per la B, a pochi giorni dall'1-1 maturato nella gara d'andata , sospesa per pioggia nella serata di martedì e completata mercoledì scorso. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari, più eventuali calci di rigore. Si tratta dell'ultimo appuntamento ufficiale del calcio professionistico italiano nella stagione sportiva 2025/26.

Ascoli-Brescia, l'orario

Ascoli-Brescia si giocherà oggi, domenica 7 giugno, alle ore 18 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca".

Dove vedere Ascoli-Brescia in diretta tv

Ascoli-Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251) e in co-esclusiva in chiaro su Rai Due.

Ascoli-Brescia, dove vederla in streaming

Il ritorno della finale playoff di Serie C sarà visibile live in streaming su Sky Go, NOW e RaiPlay. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su App Store e Play Store, oltre alla possibilità di accedere ai rispettivi siti di riferimento tramite pc, smartphone e tablet. Servizio attivo gratuitamente sul portale della Rai. Potrete seguire l'ultimo atto della Serie C 2025/26 in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.