Clamoroso Ascoli, tre espulsioni: contro il Cosenza giocano in otto

COSENZA - Tre cartellini rossi in 13'. Se non è record, poco ci manca: il poco felice primato spetta all'Ascoli che oggi, sul campo del Cosenza, si è visto sventolare contro in rapida successione tre rossi. Ad aprire le ben poco festose danze è stato Falasco che, già gravato di un giallo, ha fermato con le cattive Tutino lanciato in contropiede rimediando secondo giallo ed espulsione al 36'. A seguire, al 41', Buchel interviene in modo scomposto e da ultimo uomo su D'Urso e Fourneau estrae il secondo rosso di giornata. Sotto di una rete e di due uomini, l'Ascoli probabilmente a questo punto non vede l'ora di rientrare negli spogliatoi per riordinare le idee, ma al 4' di recupero Fourneau si dirige al Var per un intervento sospetto di Forte: c'è un fallo a palla lontana su Fontanarosa che vale l'ennesimo rosso. L'Ascoli torna negli spogliatoi in 8.