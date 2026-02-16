L'Avellino esonera Biancolino: il comunicato ufficiale

Raffaele Biancolino non è più l'allenatore dell'Avellino . È ufficiale l'esonero del tecnico partenopeo, nel day after della sfida persa al "Partenio-Lombardi" contro il Pescara di Giorgio Gorgone , ultimo in classifica. Terza sconfitta in una settimana per la formazione irpina, la quinta nelle ultime sei apparizioni. Classifica che ora si complica , con soli tre punti di vantaggio sulla zona playout e all'orizzonte lo scontro diretto con la Reggiana, in programma domenica 22 febbraio alle ore 17:15 al "Mapei Stadium".

Avellino, Biancolino esonerato: l'annuncio ufficiale

Qui di seguito la nota ufficiale dell'Avellino, che ha salutato così Raffaele Biancolino e il suo staff: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Raffaele Biancolino. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo. Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 2023/2024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 2024/2025)".