Cheddira, tutti i numeri del bomber fenomeno del Bari

BARI - Torna il Trofeo MVP della Serie B: per il mese di settembre il premio di miglior giocatore è stato assegnato all'attaccante del Bari Walid Cheddira, scelto da una giuria composta da tre giornalisti dei broadcaster principali (Sky, Dazn e Helbiz) e da personaggi del web. Cheddira riceverà il premio davanti ai propri tifosi nel corso del prepartita di Bari-Ascoli. Il premio è riconosciuto ufficialmente dalla Lega B che, insieme a BKT, title sponsor del campionato, ha dato vita al progetto."Agile e veloce, Cheddira ha dato un apporto fondamentale alla causa barese, lanciando la propria squadra verso le zone nobili della classifica", si legge sul sito della Lega di Serie B: "I numeri non mentono: nel mese di settembre nessun giocatore ha realizzato più reti di lui (3), maturate con 5 tiri nello specchio, mandando un compagno al tiro per 7 volte. Ulteriore dato da evidenziare è rappresentato dalla somma fra tiri e occasioni create: l’italo-marocchino ha partecipato in totale a 16 conclusioni (9+7), nessuno ha fatto meglio". Classe 1998, nativo di Loreto (AN) di famiglia marocchina, Cheddira ha iniziato la sua carriera tra le fila delle giovanili del Loreto, passando poi alla Sangiustese. La prima chiamata nel calcio professionistico arriva dal Parma nel 2019 che lo cede in prestito prima all’Arezzo e successivamente al Mantova. Nel luglio del 2021, Cheddira passa in prestito al Bari, firmando poi un accordo definitivo con la società biancorossa nel giugno 2022, con un contratto fino al 2025.