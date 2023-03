Bari, il clamoroso record europeo raggiunto dai tifosi

Bari da record. La squadra pugliese attualmente quarta in Serie B, sta disputando un ottima stagione e sta sognando sempre di più la promozione tra i grandi, in Serie A. A conferma del grande percorso che sta compiendo il club allenato da Mignani ci sono gli spettatori, che ogni settimana stanno riempendo lo stadio e che hanno raggiunto un clamoroso record europeo, risultando essere il decimo club per numero di spettatori delle seconde divisioni dei maggiori campionati d'Europa secondo i dati forniti da Transfermarkt.