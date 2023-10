Marino nuovo allenatore del Bari: è ufficiale

BARI - È ufficiale il ribaltone sulla panchina del Bari: Pasquale Marino è il nuovo allenatore dei biancorossi. L'ex tecnico, tra le altre, di Udinese e Catania, subentra all'esonerato Michele Mignani che, dopo aver portato i Galletti in Serie B e sfiorato una clamorosa promozione in A persa per un soffio in finale playoff contro il Cagliari, paga un avvio di campionato con una sola vittoria e ben 7 pareggi. Marino, chiamato dal ds Polito che fu suo giocatore a Catania, ha firmato un contratto fino al giugno 2024 con opzione di rinnovo.