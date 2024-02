Bari, Iachini è il nuovo allenatore: sarà lui l'erede di Marino

Sarà Beppe Iachini il nuovo allenatore del Bari . La scelta della società è ricaduta sull'ex tecnico di Palermo, Fiorentina e Parma dopo l'esonero di Pasquale Marino . Iachini sarà presto in città per cominciare la sua nuova avventura. Accostati alla panchina del Bari, nei giorni scorsi, anche Javorcic, Bisoli, e Cannavaro.

Serie B, la situazione del Bari: rischio play-out

Marino ha pagato le difficoltà in campionato dopo le ultime due sconfitte contro Reggiana e Palermo e una vittoria che manca dal 13 gennaio, 3-1 alla Ternana. In classifica il Bari è al quindicesimo posto, distante dalla vetta e, anzi, con lo spettro dei play-out che si avvicina. Per questo la società di De Laurentiis ha deciso di affidarsi ad un nuovo allenatore, il terzo stagionale dopo Mignani e, appunto, Marino.