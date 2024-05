Polito rivela: "Potevo andare in un club di Champions, ora lotto per la C"

La rivelazione di Polito

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Credo di essere il primo responsabile, ma non l'unico. ci ho sempre messo la faccia. Puntare il dito su qualcuno è un errore, ma sono arrabbiato. La Ternana è una squadra di giovani, noi abbiamo tanto da perdere. L'anno scorso avrei potuto andare in una squadra di Champions, invece sono a lottare per la C. Sono l'unico a non avere un contratto in caso di C. Io e i miei giocatori andremo a battagliare a Terni per portare il minimo sindacale, la salvezza".