Benevento, in arrivo Cannavaro per la panchina

BENEVENTO - Manca solo l'ufficialità ma Fabio Cannavaro si appresta ad essere la nuova guida tecnica del Benevento. Il campione del mondo 2006 avrebbe raggiunto l'accordo per un contratto biennale con il club del presidente Vigorito: per l'ex difensore sarebbe la prima esperienza su una panchina italiana dopo quelle all'estero (l'ultima dal 2019 al 2021 in Cina alla guida del Guangzhou). Il Benevento, sotto la guida di Fabio Caserta (destinato all'esonero), è reduce da 2 sconfitte consecutive e dopo 6 giornate occupa il 13° posto in Serie B a quota 7 punti.