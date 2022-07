Joao Pedro, che derby a Istanbul: c'è il rilancio del Galatasary

Si accende Istanbul e quando accade si sa che la rivalità tra Fenerbahce e Gatatasaray non è cosa da poco: a livello di club e di tifoserie. L’entrata a gamba tesa del Fenerbahce sulla trattativa per Joao Pedro ha allarmato e forse un po’ infastidito la dirigenza del Gala. Che è pronta a rilanciare in serata, massimo domani mattina. A questo punto con la precisa intenzione di migliorare l’offerta dei rivali per riuscire a portare a casa il bomber italo-brasiliano del Cagliari. Ricordiamo che la settimana scorsa c’era stato un doppio vertice milanese con il Galatasaray, il Cagliari e il manager del calciatore. Si era arrivati all’accordo con i sardi per un totale di 5,5 milioni compresi i bonus. La delegazione turca era rientrata ad Istanbul per parlare con il presidente e avere l’ok definitivo anche per il contratto di Joao Pedro che ha chiesto un triennale e non un biennale.