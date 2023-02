Ranieri su Jankto: "Messaggio importante per il mondo del calcio"

CAGLIARI - "Kuba è un ragazzo d’oro, una presenza importante nel mondo del calcio". Sono le parole di Claudio Ranieri. Il tecnico del Cagliari, nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Bari, ha commentato il recente coming out del centrocampista Jakub Jankto, da lui allenato ai tempi della Sampdoria: "Un grande giocatore e anche un artista, che ama dipingere. Sono contento che si sia sentito libero di dare questo messaggio, importante per lui e per tutto il nostro mondo, dove siamo tutti uguali e dobbiamo rappresentare una grande famiglia".