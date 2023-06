Ranieri, il gesto ai tifosi del Cagliari è virale: cosa è successo

La festa del Cagliari si è consumata in un San Nicola strapieno e ammutolito . I rossoblù di Ranieri sono riusciti a beffare il Bari di Mignani nel finale e a tornare in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. Gioia incontenibile per il popolo sardo, ma durante i festeggiamenti un particolare è saltato all'occhio...

Ranieri, il gesto ai tifosi del Cagliari è virale: il motivo

Al fischio finale è esplosa la gioia del Cagliari per l'immediato ritorno in Serie A dopo l'inferno della retrocessione dell'anno scorso. Durante i festeggiamenti però lo spicchio di tifosi del Cagliari presenti al San Nicola, oltre ai cori e ai ringraziamenti rivolti alla propria squadra, hanno intonato "Serie B, Serie B" all'indirizzo dei sostenitori del Bari. Claudio Ranieri, allenatore-eroe dei sardi, è subito intervenuto con un gesto plateale quanto molto signorile. Ha fatto segno di no con le braccia chiedendo rispetto per gli avversari.