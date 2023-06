Cagliari in Serie A all'ultimo respiro: Ranieri in lacrime!

BARI - Incredibile al San Nicola: il Cagliari vince a Bari e torna in Serie A : la rete di Pavoletti al 94' regala ai sardi rossoblù una promozione che sembrava insperata e getta nello sconforto i 58mila del San Nicola che pregustavano il ritorno in massima serie dopo 12 anni. La firma del ritorno in A del Cagliari porta la firma, inconfondibile, di Claudio Ranieri che al fischio finale non retto all'emozione.

Cagliari in Serie A, Ranieri in lacrime

Al fischio finale dell'arbitro Guida, il tecnico rossoblù è scoppiato in un pianto liberatorio. Abbracciato dagli uomini del suo staff, Ranieri non ha retto all'emozione e si è lasciato andare alle lacrime, copiose, cadute sul suo volto. Un'impresa incredibile che entrerà negli annali. Il tecnico romano, tornato a Cagliari dopo 33 anni, riporta i rossoblù in massima serie dopo una sola stagione di cadetteria.

La lezione di Ranieri

L'allenatore dei sardi si è poi distinto per un gesto da applausi: mentre i tifosi sardi urlavano il coro "Serie B, Serie B" nei confronti dei tifosi del Bari, Ranieri si è diretto verso i propri sostenitori chiedendo rispetto per gli avversari sconfitti in campo.