Cagliari, alla Domus Arena Coppa Nexus e festa promozione: i dettagli

CAGLIARI - A Cagliari continua la grande festa dopo la promozione in serie A. A poche ore dai fuochi d'artificio in una Piazza Yenne stracolma di decine di migliaia di tifosi e dall'invasione dell'aeroporto per l'accoglienza nel cuore della notte, ecco un nuovo bagno di folla in arrivo. Alle 18.30 all'Unipol Domus è in programma la premiazione della squadra di Ranieri, con la "Coppa Nexus" per i vincitori dei playoff della Serie B 2022/2023. Porte aperte dalle 17, per accedere scaricare gratuitamente il ticket sul sito del Cagliari.